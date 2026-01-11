Dakar 2026 | Moto, Stage 7: Benavides vince in un trionfo KTM

Seconda vittoria di una tappa della Dakar 2026 per Luciano Benavides, che al termine dei 450km che separano Riyadh da Wadi Ad Dawasir si prende di diritto la prima posizione. Alle sue spalle arriva a poca distanza Edgar Canet, fuori dalla lotta per il titolo finale, ma secondo in questa tappa, seguito a ruota da Adrien van Beveren.

Benavides si prende lo Stage 7, Canet a sorpresa sul podio

Dopo il giorno di riposo si sono riaccesi i motori dell'edizione 2026 della Dakar, e la prima tappa che i piloti hanno dovuto affrontare è stata quella di 450km da Riyadh a Wadi Ad Dawasir. Con la mente proiettata alla nuova settimana di competizione, il vincitore del primo Stage dopo la pausa è stato Luciano Benavides, che mette a segno il suo secondo successo in questa edizione. Il pilota argentino porta così i colori KTM sul primo gradino del podio, in una tappa che ha visto a sorpresa una doppietta della casa austriaca, con Edgar Canet al secondo posto. Lo spagnolo dopo i primi successi in apertura di questa edizione non è più riuscito a tenersi tra le posizioni che contano, scivolando in dodicesima posizione in classifica generale ed uscendo matematicamente dalla competizione per il titolo finale. Nonostante questo, Canet ha chiuso la settima tappa in seconda posizione, accumulando un distacco di soli 4'47" rispetto al vincitore e rilegando al terzo posto Adrien van Beveren. Il pilota francese è il primo non-KTM ad accedere al podio, avendo condotto la sua Honda a 4'57" di distanza rispetto al duo di testa e avendo tenuto dietro di sè Daniel Sanders. Il quinto tempo della giornata è siglato poi da Skyler Howes, che arriva a +6'46" dalla testa e porta dietro di sè Michael Docherty (+7'38") e Tosha Schareina (+8'45").

Sanders ancora leader dopo il quarto posto

Il quarto tempo alla fine della tappa è ad opera di Daniel Sanders, che ha chiuso con un distacco di 5'35". Il campione in carica della Dakar non è riuscito a conquistarsi un gradino del podio, ma rimane comunque uno dei grandi protagonisti di giornata, essendo ancora saldamente in prima posizione in classifica generale. La settima tappa di questa edizione della Dakar è stata a tutti gli effetti un trionfo per KTM, che con Sanders non solo ha la il controllo della classifica, ma ha anche conquistato più di due minuti di bonus per essere stato il pilota ad aprire la pista nello speciale, consolidando ancora di più il suo vantaggio. Ad aggiungersi alla festa c'è anche lo stesso Benavides, che con la vittoria della tappa di avvicina sempre di più a Brabec in classifica generale e ora punta a fare doppietta KTM anche in quell'ambito.

Dakar 2026 | Top 10 della classifica generale moto dopo lo Stage 7

Credits: Dakar.com

Valentina Bossi

Leggi anche: Dakar 2026 | Moto, Stage 6: Sanders penalizzato, vince Brabec