Dakar 2026 | Moto, Stage 6: Sanders penalizzato, vince Brabec

La sesta tappa della Dakar 2026 ci ha consegnato tra le moto una lotta più aperta e viva che mai nei piani alti della classifica. Daniel Sanders ha conquistato il suo secondo successo a Riyadh, ma l'australiano della KTM è stato in seguito penalizzato di sei minuti per eccesso di velocità, consegnando così la vittoria a Ricky Brabec sulla Honda.

Sanders tradito dalla sua velocità, primo successo per Brabec

Rimane la prestazione entusiasmante dell’australiano sulle imponenti dune protagoniste della speciale da 326 km. Nonostante la sua terza posizione nell’ordine di partenza, il pilota KTM ha preso fin da subito il controllo delle operazioni, superando dopo pochi chilometri sia Cornejo Florimo che Luciano Benavides, i quali erano partiti prima di lui. Daniel ha continuato a dettare il ritmo per tutta la giornata, arrivando così a firmare il miglior tempo e a infliggere altri 4 minuti e 43 secondi a Ricky Brabec. Peccato però che non abbia rispettato un limite di velocità di 50 km/h imposto verso la fine della prova, innescando così la penalità e consegnando la vittoria al californiano della Honda, che così accorcia il suo ritardo in classifica da Sanders a soli 45 secondi.

Credits: DAKAR RALLY / X.com

Terzo tempo per un Tosha Schaerina che ringrazia l'australiano, dopo la sanzione di ieri: lo spagnolo della casa alata era stato infatti penalizzato di 10 minuti sul suo tempo generale per non essere passato attraverso le bandiere per ufficializzare la sua partenza nello Stage 5, come invece previsto dal regolamento sportivo. Schaerina è sceso così dal secondo al quarto posto nell'assoluta, con un ritardo di 12’56’’ da Sanders nella giornata di pausa e venendo superato in classifica pure da Luciano Benavides (7° tempo odierno), che con la seconda KTM ora chiude il podio provvisorio.

Docherty e Canet ritornano in gara, Montanari nella top 20 generale

Da segnalare il ritorno in pista di Micheal Docherty dopo la rottura meccanica avvenuta nella quarta tappa. Il sudafricano del BAS World KTM Team ha stampato un sensazionale quarto tempo assoluto vincendo la sesta speciale della Dakar 2026 nella classe Rally2, seppur il suo ritiro lo abbia lasciato fuori dai giochi per il podio generale di categoria con oltre 85 ore di ritardo dal leader Preston Campbell (Honda). Ritorno in gara anche per Edgar Canet, con il giovane spagnolo della KTM autore del 15° tempo oggi e con quasi 11 ore di ritardo in classifica dal leader.

Subito dietro troviamo Skyler Howes (Honda) che accorcia su Ignacio Cornejo Florimo (Hero) per la quinta posizione in classifica generale (2’13’’ il distacco tra i due). Sesto tempo per Adrien Van Beveren (Honda) che così consolida la sua settima posizione in classifica generale, mentre dietro di lui si conferma Bradley Cox (Sherco) all’ottavo posto. Nona posizione per il leader della categoria Rally2 Preston Campbell, mentre a completare la top 10 ritroviamo Ross Branch (Hero). Il miglior italiano in classifica è Tommaso Montanari, 20° in classifica e in top 10 nella categoria Rally2 sulla Husqvarna della Solarys Racing, con oltre due ore di gap dalla zona podio.

Dakar 2026 | Top 10 della classifica generale moto dopo lo Stage 6

Credits: www.dakar.live.worldrallyraidchampionship.com

Andrea Mattavelli