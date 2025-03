MotoGP | GP Thailandia, Bagnaia non si accende nella Sprint: "Con un Márquez così non ho scuse"

La Sprint del Gran Premio di Thailandia MotoGP ha visto un dominio dei fratelli Márquez in prima e seconda posizione, seguiti da Francesco Bagnaia che chiude la gara sul gradino più basso del podio. Un Bagnaia lontano, rimasto in terza posizione per tutta la gara Sprint e che ha sempre mantenuto un gap costante con il duo di testa.

“Cara” vecchia Sprint…

Che Francesco Bagnaia non sia un fan delle Sprint non è certo una novità: infatti, in più di un'occasione, il due volte iridato MotoGP si è definito contento se togliessero questo format. La Sprint di Buriram non ha certo fatto eccezione, come lui stesso dichiara ai microfoni di Sky Sport MotoGP: “Come spesso mi capita nelle Sprint non riesco a frenare forte come vorrei. Considerati i test e ieri va bene così, il passo era buono”. Alla fine è arrivata l'ammissione nei confronti dei fratelli Márquez: “Io ci provato, ma onestamente andavano più forte”. Più che insidiare i due catalani, Bagnaia si è ritrovato a difendersi da un rampante Ai Ogura, pilota con il quale Bagnaia si è complimentato dopo la bandiera a scacchi anche a favore di telecamera. Francesco Bagnaia ha poi suonato la carica per domani: “Per la gara di domani ho diverse cose in testa e vedrò come risolverle stasera. Proverò a vincere”.

Una gomma hard anteriore che non ha funzionato

Francesco Bagnaia, a differenza degli altri piloti sulla griglia, ha optato per una gomma Hard all'anteriore rispetto alla mescola soft utilizzata anche dal suo compagno di squadra Marc Marquez. Una decisione che ha condizionato la performance del pilota numero 63, che non si è mai accesa nel corso di tutta la gara. La scelta della Hard è stata presa pensando principalmente alla gara di domani e per le condizioni di caldo estremo in Thailandia. Ma nonostante la prestazione deludente, Bagnaia difende la decisione presa prima della Sprint:

Se tornassi indietro sceglierei comunque la Hard all'anteriore. Semplicemente i primi due avversari sono andati forte. È mancato lo spunto iniziale e non mi aspettavo un calo anche della gomma dura, in quanto facevo fatica nelle curve a destra, con la moto che si muoveva molto.

Il pilota ha parlato anche del feeling con la nuova moto, che sembra non essere ancora al massimo:

Non sono ancora comodissimo con la moto. È stato un inverno difficile, ma abbiamo lavorato tanto. Non sono riuscito a fare molti time attack, ma non ho toccato niente della moto e quindi la performance è questa. Devo mettermi sotto e lavorare, anche perché con un Márquez così in palla non ho scuse.

Federica Passoni

