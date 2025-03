MotoGP | GP Thailandia, Sprint: Aprilia trova in Ogura la prima punta

Debutto con il botto per il rookie di MotoGP 2025 Ai Ogura, che chiude la sua prima Gara Sprint sul circuito della Thailandia con un quarto posto al traguardo in sella all'Aprilia Trackhouse, unica moto che non è una Ducati nella Top 5 e prima Aprilia al traguardo.

Ogura già pilastro per Aprilia nella giornata di Sabato

Il primo sabato di stagione e il primo sabato in carriera di MotoGP si è concluso nel miglior modo possibile per Ai Ogura, che nel corso della prima parte della giornata ha portato a termine una sessione di qualifica insperata per il team Aprilia Trackhouse, con una quinta posizione sulla griglia di partenza che lo ha reso la miglior Aprilia della sessione.

Già in occasione della sessione di qualifica è diventato fondamentale quindi il ruolo del pilota giapponese, che si è scoperto la punta per il team di Noale, in assenza del pilota campione del mondo Jorge Martín, e la loro miglior occasione per poter raccogliere dati utili per lo sviluppo della moto. Questa tendenza è stata poi ulteriormente confermata in occasione della Gara Sprint del pomeriggio, nel momento in cui Ogura è riuscito a portare a casa una partenza impeccabile e la quarta posizione al traguardo, chiudendo ai piedi del podio la prima vera gara della sua carriera in MotoGP.

Prestazione inaspettata e forse necessaria per il team Trackhouse, così come ha confermato il team principal Davide Brivio, che aveva riposto la sua fiducia nel campione del mondo 2024 di Moto2 già ben prima della fine della passata stagione.

Ovviamente è una grande sorpresa in positivo anche per noi, ci aspettavamo un apprendistato un po' più lungo. E solo la prima gara, la prima Sprint, ma la qualifica è andata bene, anche la partenza ed è rimasto li. Però fare tutta la gara con Pecco, dietro ai primi tre, non ci sono parole per descrivere la nostra gioia. È il campione del mondo della Moto2, sapevamo che è un pilota di talento, ma non mi aspettavo di vederlo in quelle posizioni cosi in fretta. Abbiamo fatto un bel lavoro durante l'inverno e lui è un ragazzo molto intelligente, ha un approccio molto calmo, vuole capire e imparare. E bello ed entusiasmante lavorare con lui e penso che questa prestazione sia il risultato del suo metodo.

Giornata da dimenticare per Bezzecchi, ora focus su domenica

Non la gara sperata invece per Marco Bezzecchi, che nonostante la buona posizione in qualifica ha avuto non poche difficoltà in partenza, che non gli ha consentito di portare avanti una buona progressione e che l'ha rilegato alle posizioni di coda del gruppo, recuperando solo fino alle 12esima posizione. É stato proprio per questo motivo che il pilota italiano del team ufficiale Aprilia ha dichiarato di essere contento della prestazione del compagno di marca Ogura, visto il ruolo chiave che quest'ultimo ha giocato nel portare alla squadra dei dati utili.

Fortunatamente Ogura è andato forte perchè così abbiamo un po' di dati da guardare, dato che noi abbiamo avuto qualche problema in più sia ieri che oggi e diciamo che tutti questi problemi sarebbe stato meglio averli nei test e non ora. Adesso cerchiamo di capire bene come fare per sistemare il tutto e abbiamo domani con tutti i giri per imparare.

Occhi puntati alla gara di domenica per Ogura e per Bezzecchi, con l'obiettivo di replicare il risultato della Sprint nel caso del pilota giapponese e con l'idea di evitare i problemi avuti sabato per il pilota ufficiale Aprilia, che utilizzerà i feedback ricevuti dal debuttante di casa Trackhouse per cercare di riuscire a massimizzare il risultato della gara e di candidarsi anche lui al ruolo di primo antagonista del gruppo Ducati.

Secondo me domani in gara sarà importante cercare di non fare sgommare la moto in partenza e quindi partire meglio, da lì si possono aprire svariati scenari e la gara può cambiare. Intanto cercare di capire come fare bene quello e poi analizzare bene i dati di Ogura, per vedere un po' come guida e vedere un po' tutto. Domani ci saranno tanti giri e secondo me riusciremo con calma e con il giusto atteggiamento a fare un buon lavoro.

