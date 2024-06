IMSA | 6h Glen, l’estate inizia con il ritorno dell’Endurance Cup

Dopo una pausa di due settimane per la disputa di alcuni team della 92ma edizione della 24h Le Mans, riprende questo fine settimana l’IMSA WeatherTech SportsCar Championship con la 6h del Glen: terzo atto della Michelin Endurance Cup.

GTP, LMP2, GTD PRO e GTD tornano tutti in azione contemporaneamente nello Stato di New York per una nuova sfida tutta da vivere. Inizia ufficialmente la seconda metà del campionato, riparte la stagione delle LMP2 che non hanno gareggiato a Long Beach, Laguna Seca e neanche a Detroit.

GTP, Porsche avanti a metà stagione

Porsche Penske Motorsport si colloca provvisoriamente al comando del campionato quando ci apprestiamo a vivere la seconda metà del 2024. Dane Cameron/Felipe Nasr #7 guidano il gruppo con 1669p, meritatamente leader davanti a Renger van der Zande/Sebastien Bourdais (Cadillac Racing #01). L’olandese ed il francese hanno 1599p attualmente, la coppia precede la Porsche #6 di Nick Tandy/Mathieu Jaminet (1586p) e la Cadillac #31 Whelen Engineering di Jack Aitken/Pipo Derani (1578p).

Porsche dovrà vedersela come sempre con Cadillac, ma anche con Acura che storicamente ha sempre ben figurato nel Glen. Occhi puntati in merito alla vettura #10 di Filipe Albuquerque /Ricky Taylor, coppia che è tornata a vincere dopo oltre un anno d’assenza. WTR Andretti farà affidamento come sempre anche sulla seconda ARX-06 con i confermatissimi Louis Delétraz/Jordan Taylor.

Occhi puntati in ogni caso anche su BMW che lo scorso anno vinse nello Stato di New York. Jesse Krohn/Phillip Eng #24 e Connor De Philippi/Nick Yelloly provano a riportare in alto il brand bavarese, un obiettivo sfumato da Daytona ad oggi.

LMP2, si riparte da Sebring…

Dwight Merriman/Ryan Dalziel/Connor Zilisch sono gli uomini da battere dopo le affermazioni di Daytona e Sebring. L’Oreca 07 Gibson #17 Era Motorsport insegue la terza vittoria consecutiva, un ipotetico deciso allungo nella graduatoria assoluta.

Ben Keating/Ben Hanley/Nico Pino (United Autosports USA #2) e George Kurtz/Colin Braun/Toby Sowery (CrowdStrike Racing by APR #04) sono i rivali principali del tridente citato oltre a Mikkel Jensen/ Steven Thomas/Hunter McElrea (TDS Racing #11). Attenzione anche alla seconda unità di United Autosports con Dan Goldburg/ Paul Di Resta/Bijoy Garg #22.

GTD PRO: Rexy ‘sbranerà’ ancora gli avversari?

Rexy si prepara per ‘sbranare’ nuovamente i protagonisti della classe GTD PRO alla vigilia della 6h del Glen. AO Racing Porsche #77 insegue la terza affermazione stagionale con Seb Priaulx/Laurin Heinrich dopo le gioie di Laguna Seca e Detroit.

La coppia è quindi automaticamente al comando del campionato con 1359p contro i 1275p della Lexus #14 Vasser Sullivan affidata a Jack Hawksworth/Ben Barnicoat ed i 1192p di Ross Gunn (Heart of Racing Aston Martin #23).

La 6h del Glen vedrà sicuramente all’assalto le Corvette, out dalla prova di Detroit dopo aver dominato le qualifiche. Antonio Garcia/Alexander Sims #3 e Tommy Milner/Nicky Catsburg #3 sono pronti per portare la prima gioia alla Chevy GT3 nell’IMSA WTSC in un week-end che vedrà nuovamente presente anche la temibile Ferrari #62 Risi Competizione con Daniel Serra/Davide Rigon. I vincitori della Rolex 24 at Daytona ci riprovano nel Glen, il brasiliano e l’italiano sono indubbiamente da tenere in considerazione in vista dell’ipotetico successo finale.

GTD, 6h Glen: Winward Racing Mercedes x4?

Ad eccezione della tappa di Long Beach, la classe GTD ha avuto per ora solamente un leader. Stiamo parlando della Mercedes AMG GT3 #57 Winward Racing che dopo aver dominato a Daytona e Sebring ha colto una nuova significativa affermazione a Laguna Seca.

Russell Ward/ Philip Ellis, nuovamente accompagnati da Indy Dontje, sono quindi gli osservati speciali ai margini della 6h del Glen insieme alla Lexus #12 Vasser Sullivan di Frankie Montecalvo/Parker Thompson/Aaron Telitz ed all’Aston Martin #23 di Heart of Racing affidata a Roman De Angelis/Marco Sorensen/Zacharie Robichon. Ancora zero affermazioni in GTD per il team di Ian James, un dinamica che potrebbe cambiare già questo fine settimana.

Ricordiamo che la 6h di Watkins Glen è prevista domenica 23 giugno quando in Italia saranno le 17.10. L’evento, proposto da quest’anno anche su YouTube sul canale IMSA oltre alla piattaforma online IMSA.tv (IMSA.com/RadioLeMans.com) si tiene con una settimana d’anticipo rispetto al calendario originale al fine di non coincidere con la 24h di Spa valida per il Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS e l’Intercontinental GT Challenge.

Luca Pellegrini

Foto copertina - Courtesy to IMSA