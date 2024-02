F1 Academy | Nerea Marti in Campos completa la griglia 2024

Nerea Marti completa l'entry list della F1 Academy, campionato che scatterà il prossimo fine settimana in quel di Jeddah come support race del GP dell'Arabia Saudita di F1. Oltre alle quindici pilote dei cinque team, da quest'anno la Prema avrà anche la possibilità di schierare una Wild Card diversa per ogni appuntamento.

Per la prima occasione, l'atleta scelta tra le migliori del paese ospitante, è Reema Juffali, prima donna a disputare una competizione internazionale in Arabia Saudita in occasione del round della Jaguar I-Pace e-Trophy a supporto dell'E-Prix di Diriyah di Formula E. Debutto con la F1 Academy per un pilota che nel 2023 ha corso a tempo pieno con il proprio team nel Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS.

Aurelia Nobels in ART

Il nome di Aurelia Nobels era già stato fatto a dicembre, quando Ferrari aveva annunciato che la brasiliana avrebbe corso in F1 Academy, senza però specificare il team. Adesso è stata fatta chiarezza, la giovane della FDA che guiderà in ART. La Nobels, tuttavia, non gareggerà con i colori di Ferrari (al contrario di Maya Weug), ma sarà supportata da Puma, uno dei cinque marchi che affiancheranno i team di F1 nel supportare le giovani pilote. Per quanto riguarda la sua carriera, Aurelia Nobels sarà al terzo anno in monoposto, dopo due stagioni passate nella F4 brasiliana e in quella italiana.

Rodin sceglie Edgar e Lovinfosse

Rodin opta per una line up di esperienza, affiancando ad Abbi Pulling due rientranti nella serie. La prima è l'inglese Jessica Edgar, ottava in campionato lo scorso anno con lo stesso team inglese (all'epoca Carlin). La vincitrice di una delle tappe di Austin (USA) del 2023 verrà accompagnata dalla francese Lola Lovinfosse, decima un anno fa, trasferitasi da Campos. La Lovinfosse correrà con i colori di Charlotte Tilbury, brand di make up, mentre la Edgar rappresenterà la stessa F1 Academy.

Campos prosegue con Nerea Marti

Infine, anche la squadra spagnola ha deciso di continuare con una pilota già incontrata lo scorso anno: Nerea Marti. La spagnola, che lo scorso anno chiuse quarta in campionato, vestirà i colori del marchio di moda Tommy Hilfiger.

Entry list completa

TEAM PILOTA 1 PILOTA 2 PILOTA 3 WILD CARD Prema Racing #19 Tina Hausmann (Aston Martin) #28 Doriane Pin (Mercedes) #64 Maya Weug (Ferrari) #18 Reema Juffali MP Motorsport #7 Emely De Heus (Red Bull GMDh) #8 Hamda Al Qubaisi (Red Bull) #88 Amna Al Qubaisi (Racing Bulls) Rodin Motorsport #3 Lola Lovinfosse (Charlotte Tilbury) #9 Abbi Pulling (Alpine) #17 Jessica Edgar (F1 Academy) ART Grand Prix #16 Bianca Bustamante (McLaren) #22 Aurelia Nobels (Puma) #57 Lia Block (Williams) Campos Racing #14 Chloe Chambers (Haas) #15 Carrie Schreiner (Sauber) #30 Nerea Marti (Tommy Hifinger)

La F1 Academy guarda ai kart

Nel frattempo, il campionato ha comunicato tramite i propri profili social che anche le giovani promesse del kart saranno osservate con attenzione, con l'obiettivo di aprire una vera e propria ‘scuola’. Quest'anno saranno prese in considerazione nove ragazze in tre categorie diverse, per poterle supportare verso il passaggio in monoposto.

Alfredo Cirelli