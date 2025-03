F1 | GP Australia, Antonelli: “Voglio un weekend pulito”

È la vigilia del suo primo weekend da pilota titolare in F1, e Andrea Kimi Antonelli ha le idee molto chiare. Il bolognese ha mostrato di avere un buon feeling con la sua Mercedes e un ottimo passo durante i test di Sakhir, e ora deve tradurre tutto questo in un buon risultato in pista. Senza strafare, però: la stagione sarà lunga, e per lui si tratterà di trovare l’equilibrio giusto tra risultati e apprendimento.

Kimi: “Un sogno essere qui, non so cosa aspettarmi”

L’arrivo di Hamilton alla Ferrari gli ha sicuramente tolto tanta attenzione, ma non c’è dubbio che Kimi Antonelli sia il rookie più atteso di questo 2025. Il bolognese riporterà il tricolore in F1, e lo farà iniziando il proprio cammino in un top team, Mercedes, che deve ritrovare la performance e la costanza di rendimento spesso mancanti in queste ultime stagioni. Un’opportunità certamente importante, che Antonelli ha dimostrato di meritare a suon di successi negli anni passati.

Ovviamente per me questo è un sogno che si avvera. Ho atteso tutta la vita questo momento. L’inverno mi è sembrato veramente lunghissimo, e ora sono contentissimo di essere qui. È un posto speciale per il mio primo Gran Premio, e ora si tratta di capire la nostra performance una volta scesi in pista. Al momento, è difficile dire cosa ci aspettiamo. Voglio solamente avere un weekend pulito, senza intoppi; credo che il fatto di avere corso qui la passata stagione in F2 mi sarà di aiuto.

Antonelli insieme a Hamilton e Sainz in un momento della Press Conference di Melbourne

Tanto da imparare in una stagione lunghissima

Sarà un 2025 lunghissimo e ricco di occasioni per Antonelli, che si troverà a dover affrontare ben 24 Gran Premi. Per lui e tutti gli altri rookies le sfide saranno tantissime e spesso difficili da affrontare; dalla sua, il bolognese avrà un talento non comune e un top team su cui poter fare affidamento, un plus non da poco nella F1 attuale.

Avrò tanto da imparare durante questa stagione, ci saranno tanti scenari diversi da affrontare per me. Penso che sarà un bel campionato; cercherò di massimizzare ogni risultato per cui mi troverò a lottare. E poi, naturalmente, voglio continuare a imparare. Il target è continuare a sviluppare le mie competenze in ogni weekend, mantenendo questa mentalità per tutta la stagione. Come pilota, vado in pista e cerco sempre di essere il più veloce e vincere, ma allo stesso tempo sono abbastanza realistico riguardo alla situazione. Il livello è estremamente alto, ma questo è ciò che è sorprendente di questo sport e delle corse in Formula 1. Quindi, sicuramente, non vedo l'ora di vedere come me la caverò durante la stagione, ma sicuramente massimizzare il risultato ogni volta sarà un buon obiettivo.

Crescita costante, dunque: sarà questa la chiave di interpretazione della prima stagione in F1 di Andrea Kimi Antonelli. Il bolognese inizierà la sua avventura su un tracciato tutt’altro che facile come quello dell’Albert Park, in cui ha già corso la passata stagione nella categoria cadetta. Una prima uscita probante, certo, ma che rappresenterà solo il primo di una serie di mattoni da mettere uno sopra l’altro, senza troppe inutili pressioni.

Nicola Saglia