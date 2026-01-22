IMSA | Cadillac in pole a Daytona con Aitken

La Cadillac #31 di Whelen Engineering e Jack Aitken firmano la pole per la 64ma edizione della Rolex 24 at Daytona, opening round dell'IMSA WeatherTech SportsCar Championship. Il britannico mette tutti in riga nei quindici minuti previsti, sconfitta l'Acura #93 di Renger van der Zande e la Cadillac #40 di Louis Delétraz.

Cadillac batte Acura e Porsche

Cadillac torna davanti a tutti in Florida come accaduto nel 2024. Aitken svetta nelle qualifiche regolando l'Acura #93 Meyer Shank Racing di Renger van der Zande e la V-Series.R #40 Wayne Taylor Racing di Louis Delétraz.

Niente da fare per Porsche Motorsport, all'attacco durante tutti i test disputati settimana scorsa ed anche nella FP1 di questo pomeriggio. Quarta posizione per Felipe Nasr #7, sesta per Kevin Estre #6 alle spalle della Cadillac #10 WTR di Filipe Albuquerque.

Ottava posizione per la Porsche #85 JDC-Miller MotorSports di Nico Pino davanti alle due BMW: la #24 di Dries Vanthoor e #25 Marco Wittmann. Le due unità di WRT chiudono la classe GTP davanti alla sola Aston #23 di Ross Gunn.

Jeremy Clarke in pole per LMP2

In pole Jeremy Clarke per la classe LMP2 con l'ORECA 07 Gibson #43 Inter Europol Competition. La compagine polacca ripete quanto fatto ad ottobre nella Motul Petit Le Mans battendo per soli 8 millesimi l'ORECA #99 AO Racing di PJ Hyett.

Dan Golburg (United Autosports USA #22), Ben Keating (Bryan Herta Autosport with PR1/Mathiasen #52) e Tobi Lutke (TDS Racing #11) completano nell'ordine la Top in vista della competizione di sabato.

Chevy #3 contro tutti in GTD PRO

Pole per Corvette Racing in GTD PRO con Alexander Sims. Il campione in carica della serie, insieme ad Antonio Garica, svetta nelle qualifiche di Daytona battendo Neil Verhagen (Paul Miller Racing BMW #1) e Dean MacDonald (RLL McLaren #59).

L'americano e l'inglese hanno battuto Maro Engel (75 Express Mercedes #75) ed il nostro Alessio Rovera, in azione con la Ferrari #033 Triarsi Competizione.

Le due auto citate hanno preceduto Fred Vervisch (Ford Racing #65), Maxi Goetz (GetSpeed Mercedes #69) e Nicky Catsburg (Corvette Racing #4), le tre vetture menzionate si sono collocate davanti alla Ferrari #62 Risi Competizione di Davide Rigon ed alla Mercedes #48 Winward Racing di Luca Stolz.

Aston Martin vs Mercedes in GTD

Solo 74 millesimi hanno diviso l'Aston Martin #27 Heart of Racing di Zach Robichon e la Mercedes #57 Winward Racing di Phillip Ellis in GTD. Il canadese si è imposto sul due volte campione della serie che fino all'ultimo giro ha provato ad ottenre il best lap in qualifica.

Robby Foley (Turner Motorsport BMW #96) e Charlie Eastwood (DXDT Racing Chevrolet #63) completano la seconda fila davanti a Valentin Hasse-Clot (van der Steur Racing Aston Martin #19) ed Antonio Fuoco (AF Corse Ferrari #21).

Sabato alle 19.40 la Rolex 24 at Daytona, prima importante competizione agonistica della stagione 2026 ed opening round dell'IMSA WTSC.

Luca Pellegrini