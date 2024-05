MotoGP | GP Francia, FP1: Jorge Martin si impone su Acosta e Viñales

Prima sessione di prove libere a Le Mans per la MotoGP che vede davanti a tutti il numero 89 di Pramac Ducati Jorge Martin. Lo spagnolo ha fatto segnare il miglior riferimento cronometrico in 1:31.421, regolando Pedro Acosta eccezionale secondo e Maverick Viñales con la Aprilia terzo, ma a soli 257 millesimi dal capo classifica e leader del mondiale.

Martin parte forte, Acosta e Viñales inseguono

Sessione numero uno di prove libere sul meraviglioso e già stracolmo di spettatori tracciato di Le Mans, in Francia. Una pista che per il campione del mondo in carica Francesco Bagnaia e Maverick Viñales non evoca bellissimi episodi. Qui infatti lo scorso anno i due si stesero tra loro. Grande botto sempre nella scorsa annata anche tra Alex Marquez e Luca Marini. Venendo alla FP1, temperature tutt'altro che da Le Mans con un caldo importante che costringe i piloti a montare la gomma media al posteriore, con la soluzione più soffice che è stata scelta da Jorge Martin, Alex Marquez e Alex Rins. Lo stesso “Martinator” poi cambia gomma e mette la media con cui fa un gran tempo, ovvero il migliore della sessione. Quarta e quinta posizione per la Ducati ufficiale con Enea Bastianini e Francesco Bagnaia. A chiudere la top 10 Alex Marquez, Aleix Espargaro, Brad Binder, Marc Marquez e Marco Bezzecchi. Per quanto riguarda gli altri italiani dodicesimo Franco Morbidelli, Fabio Di Giannantonio e Luca Marino rispettivamente diciottesimo e ventiduesimo.

Novità di telaio provate a Jerez nei test, montate sulla M1 di Fabio Quartararo. Chassis nuovo anche per la Honda di Luca Marini. Lo stesso fratello d'arte aveva bocciato le novità che aveva montato sulla sua RC213V Stefan Bradl a Jerez. Cose nuove anche per KTM che “imita” Ducati e inserisce un sistema di correzione di assetto sulla sua RC16. Brad Binder di sicuro non rende felice Guidotti e la sua squadra, poiché si stende alla 11, ovvero la “S du Garage Bleu”. Tanti rischi nella sessione per Pedro Acosta.

MotoGP | GP Francia: i risultati delle FP1

