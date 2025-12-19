EWC | Prime line-up 2026, Grillini passa all'Endurance

Nonostante l’avvio del mondiale EWC 2026 sia ancora distante mesi, iniziano ad arrivare le prime conferme per quanto riguarda le line up dell’anno prossimo, oltre che l’introduzione di nuovi team come il Grillini Racing Team.

NUOVE LEVE

Dopo aver corso nei maggiori campionati internazionali (tra cui SBK, Supersport, ma anche auto nel GT World Challenge), Andrea Grillini decide di tornare “all’ovile” schierando una Kawasaki Ninja ZX10-R nella top class del mondiale EWC. Già arruolati Bram Lambrechts e Brandon Cretu, mentre manca ancora la conferma del terzo nome che andrà a completare la line up per l’anno prossimo.

TRE ITALIANI CONFERMATI

Arrivano anche dai team storici le prime presenze confermate ai blocchi di Le Mans. In primis Kawasaki Webike Trickstar conferma il nostro Christian Gamarino, insieme a Gregory Leblanc, Romain Ramos ed Enzo De La Vega. Altro italiano confermato al via è Kevin Manfredi, che in sella alla Honda del team Rac41 Dafy-Kaedear affiancherà James Westmoreland, Takeshi Ishizuka e Diego Poncet. Si aggiunge a loro, questa volta a tempo pieno, Alessandro Delbianco, neocampione italiano Superbike ed ora primo titolare di Elf MarcVDS KM99 Yamaha. Ancora non sono stati annunciati i suoi compagni di squadra.

TEAM ETOILE, SQUADRONE PER AGGUANTARE IL TITOLO

Non è un segreto che nel 2025 fosse il Team Etoile quello giudicato particolarmente in lizza per il titolo. Alcuni errori hanno sicuramente pregiudicato la stagione della compagine giapponese, che però quest’anno ha deciso di puntare tutto su nomi blasonati per poter raggiungere il tanto agognato titolo. Sulla BMW M1000RR #25 troveremo quindi Hikari Okubo, Kaito Toba, Motoharu Ito e Rei Toshima. A breve ulteriori aggiornamenti per il Mondiale EWC 2026!

Fonte: Grillini Press

Alex Dibisceglia

