NASCAR | Blaney vince la volata di Daytona

Ryan Blaney vince la concitata finale della regular season della NASCAR Cup Series a Daytona. Il #12 di Penske e Ford svetta sulla concorrenza e regala l'accesso ai Playoffs ad Alex Bowman, prematuramente ritirato in seguito ad in incidente nella Stage 1.

Blaney contro tutti a Daytona

Blaney ha recuperato oltre 10 posizioni negli ultimi due giri all'interno del ‘World Center of Racing’. L'americano ex campione della serie è riuscito nel passaggio conclusivo a beffare Daniel Suarez (Coca-Cola Chevrolet #99), Justin Haley (Gainbridge Chevrolet #7), Cole Custer (Haas/Bonanza Ford #41) e Erik Jones (Dollar Tree Toyota #43), tutti obbligati a vincere per accedere al Round of 16.

Il #12 di Ford ha condotto alla perfezione il gruppo sulla linea del traguardo imponendosi nettamente sulle auto citate, presenti nell'ordine nella classifica finale della Coke Zero Sugar 400 2025.

Bowman si salva, Reddick ringrazia la Chevy #48

Alex Bowman e Tyler Reddick sono il 15mo ed il 16mo pilota che parteciperanno da settimana prossima al Round of 16 dei NASCAR Playoffs. Il #48 di Hendrick Motorsports Chevrolet ed il #45 di 23XI Racing saranno gli unici senza vittorie nella regular season a contendersi un posto nel Championship 4 che anche quest'anno si terrà a Phoenix.

Il secondo citato, campione della regular season lo scorso anno, ha strappato l'accesso ai Playoffs grazie al ritiro nel corso della Stage 1 di Bowman, coinvolto in un incidente innescato da un contatto tra Bubba Wallace, Joey Logano e Kyle Busch.

Il #48 di Chevrolet invece è entrato nei Playoffs grazie al successo di Blaney. Un'affermazione di qualsiasi altro pilota non certo di contendersi il campionato 2025 avrebbe automaticamente escluso l'alfiere della formazione di Rick Hendrick.

NASCAR Playoffs: si parte da Darlington

Settimana prossima a Darlington in South Carolina inizieranno ufficialmente i Playoffs della NASCAR Cup Series. La Southern 500 aprirà la lotta per il successo che successivamente continuerà al WWT Raceway ed al Bristol Motor Speedway.

Kyle Larson è il protagonista che vanta 32 Playoffs Points così come William Byron, vincitore della regular season con una competizione d'anticipo.

Denny Hamlin e Ryan Blaney seguono nell'ordine con 29 e 26 punti a testa, mentre Christopher Bell è a quota 23 con 1 sola lunghezza di margine su Shane van Gisbergen.

Appuntamento tra sette giorni nel ‘The Track Too Tough To Tame'.

Luca Pellegrini