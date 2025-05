IndyCar | Preview Chevrolet Detroit GP: info e orari

Dopo l’emozionante 109° edizione della 500 Miglia, il circus IndyCar è già pronto a tornare in pista, con il Chevrolet Detroit Grand Prix. La città del Michigan, capitale del mondo automotive a stelle e strisce, sarà chiamata a dare risposte importanti, soprattutto dopo quanto visto in questo inizio di stagione e a Indianapolis.

Il tracciato

Dalla stagione 2023, non è più lo storico tracciato ricavato nelle strade di Belle Isle a fare da cornice allo spettacolo delle Dallara che sfrecciano tra i muretti. Il circus della IndyCar, infatti, si è ora spostato in quella che viene definita la Downtown, il centro della metropoli nordamericana. Nove sono le curve in totale, per un layout della lunghezza di 1,645 miglia, tra i grattaceli e i monumenti di Jefferson Avenue, Bave Street ed alcune delle arterie principali della città.

Il rettifilo dello start porta alla prima staccata per una doppia curva verso sinistra, che immette nel rettilineo più lungo del tracciato. Altra secca staccata e doppia sinistrorsa, con la frenata disturbata dai tanti dossi che caratterizzano tutta la lunghezza della pista. Da qui inizia la parte più guidata del layout, con una serie di curve a 90° in cui è necessario non sbagliare la traiettoria per non perdere troppo tempo oppure, peggio, finire contro i muretti. La variante di curva 7-8 immette nella parte del tracciato lungo il fiume Detroit, prima di tornare nella zona dei box. Un disegno non particolarmente affascinante, ma che nasconde diverse insidie.

La classifica

La 500 Miglia appena disputata ha sancito ancora una volta il dominio di Alex Palou sul campionato IndyCar 2025. Lo spagnolo ha centrato per la prima volta il successo sulla Brickyard, allungando ulteriormente in campionato e andando a toccare quota 306 punti. Alle sue spalle, il duo McLaren formato da Pato O'Ward e Christian Lundgaard lo segue a distanza che, a questo punto, non si può esitare a definire elevata. Il messicano è infatti fermo a 194 lunghezze, contro le 181 del danese.

Alle loro spalle, Felix Rosenqvist precede Kyle Kirkwood e Scott Dixon, mentre Scott McLaughlin è il primo degli uomini Penske, a quota 145. Il team del Capitano dovrà ricominciare da zero a partire proprio a partire da Detroit, dopo il rimescolamento voluto dal team owner in seguito all'esclusione di Power e Newgarden dalle qualifiche della Indy 500 per irregolarità delle vetture.

Gli orari

Come ogni appuntamento del 2025, il Chevrolet Detroit Grand Prix sarà visibile in diretta sui canali Sky Sport HD, mentre tutte le altre sessioni saranno sulla piattaforma IndyCar Live. Da ricordare che nel weekend in Michigan saranno di scena anche la categoria propedeutica, la IndyNXT, e la IMSA WeatherTech Sportscar Championship, al quinto round stagionale.

Venerdì 30 maggio

Ore 19:00 – Prove Libere 1 (diretta su IndyCar Live)

Sabato 31 maggio

Ore 15:00 – Prove Libere 2 (diretta su IndyCar Live)

Ore 18:00 – Qualifiche (diretta su IndyCar Live)

Domenica 1 giugno

Ore 15:30 – Warm Up (diretta su IndyCar Live)

Ore 18:20 – Gara (diretta su Sky Sport HD e in streaming su Now TV)

Nicola Saglia