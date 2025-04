FIA F2 | Sakhir, Feature Race: vince Dunne, Fornaroli 1° in campionato

Alex Dunne ha vinto la Feature Race di Sakhir di F2. Il pilota irlandese di Rodin Motorsport ha preceduto sotto la bandiera a scacchi Luke Browning con Hitech e Leonardo Fornaroli con Invicta, conquistando la sua prima vittoria nella serie cadetta.

Il pilota piacentino ha perso la prima posizione ottenuta in qualifica, ma la terza piazza gli permette di salire in testa al campionato. Nono invece Gabriele Minì, che grazie alla strategia di Prema è riuscito a raddrizzare parzialmente una gara nata storta.

Gara strana sul fronte delle gomme

È stata una gara insolita sul fronte della gestione delle gomme: al contrario di quanto ci si aspettava la gomma Soft era più efficace delle gomme Hard, tanto che chi è partito con gli pneumatici a banda bianca ha anticipato la sosta, mentre chi aveva le rosse ha cercato di arrivare il più lungo possibile.

Dunne, partito secondo, ha sopravanzato nelle prime fasi di gara il poleman Fornaroli, e ha preso un buon margine che gli ha permesso di gestire nel finale il ritorno di Browning, che aveva la strategia inversa e che con le gomme Soft risaliva velocemente. Per il pilota irlandese si tratta della prima vittoria in Formula 2, nonché la prima per un pilota della Repubblica d'Irlanda.

Terzo è Leonardo Fornaroli, che nel finale si è difeso strenuamente da Pepe Marti (Campos): nonostante continui a latitare la vittoria (l'ultima risale al 2021, quando correva ancora in Formula 4), questo podio gli permette di salire al primo posto in campionato, con un punto di vantaggio su Dunne e Browning. Quinto ha concluso Victor Martins (ART Grand Prix), che dopo che aveva guadagnato terreno grazie alla girandola delle soste, nel finale è crollato, scivolando giù dal podio. Il francese ha preceduto Richard Verschoor (MP Motorsport), Dino Beganovic (Hitech) e Arvid Lindblad (Campos Racing).

Nono Gabriele Minì, che è riuscito a rimontare dopo una qualifica difficile. Partito dodicesimo, era scivolato sedicesimo a causa delle gomme dure. Il muretto ha avuto la geniale idea di fargli anticipare il pit stop, e con l'undercut ha superato il trenino di vetture che si trovava davanti. I due punti del nono posto non possono certamente renderlo felice, ma la velocità c'è, e già a Jeddah ci sarà la possibilità del riscatto. Chiude la zona punti Joshua Durksen (AIX Racing), che come detto era stato squalificato dalla Sprint Race per un'irregolarità tecnica.

La classifica della Feature Race di F2 a Sakhir

© Formula Motorsport Limited

Classifica FIA F2: Fornaroli 26, Dunne 25, Browning 25, Marti 23, Verschoor 21

La Formula 2 tornerà già la settimana prossima sul circuito di Jeddah, a contorno del GP dell'Arabia Saudita.

Alfredo Cirelli