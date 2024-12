F1 | Ufficiale: Jack Doohan al posto di Ocon ad Abu Dhabi con Alpine

La notizia circolava già ieri appena finito il Gran Premio del Qatar, ma ora è ufficiale: Jack Doohan prenderà il posto di Esteban Ocon in Alpine nell'ultimo Gran Premio stagionale ad Abu Dhabi. Il francese potrà così essere libero di prendere parte ai test che si terranno nella pista emiratina nei giorni successivi con Haas, team che lo accoglierà nella prossima stagione.

Via Esteban, dentro Jack: finale a sorpresa in lotta per il sesto posto

Alpine vive una situazione di classifica particolare, che la vede al momento in lotta per un sesto posto che fino al Gran Premio del Brasile sembrava essere una pia illusione. Grazie al secondo posto di Ocon e al terzo di Gasly in quell'occasione, però, il team di Enstone era balzato davanti ad Haas, e ieri è tornato esattamente in quello spot con 59 punti, cinque in più dei diretti rivali americani, grazie al quinto posto finale del pilota di Rouen.

Dopo la gara, terminata anzitempo da Ocon a causa di un contatto (di cui lui non aveva nessuna colpa), per il driver bretone è arrivata la doccia fredda. Esteban, infatti, non sarà della partita ad Abu Dhabi, e al suo posto sarà in abitacolo Jack Doohan, già designato a prendere quel volante nel 2025. Una decisione a sorpresa, quella presa da Oliver Oakes e Flavio Briatore, e che francamente lascia un po' di stucco.

Una cosa è da considerare: Ocon correrà nel 2025 con il team che attualmente è in lotta con Alpine per il sesto posto, e queste dinamiche in F1 non devono sfuggire. Resta però fondamentale sottolineare come anche i risultati di Esteban siano stati fondamentali nel corso della stagione, a partire da quel secondo posto di Interlagos. Ma, si sa, nello sport ai massimi livelli, lo spazio per i sentimentalismi è minimo, e quando c'è di mezzo Briatore, proprio inesistente.

Quella vittoria in Ungheria come unico acuto

Ocon è un uomo Alpine da quando il team era ancora Renault, nel 2020, alfiere francese in un team che, all'epoca, si prefiggeva di diventare portabandiera di una nazione intera nel Circus. Le cose ora sono cambiate, ma c'è stato un momento in cui Esteban era parso essere il vero uomo di punta di un team in crescita, che avrebbe potuto togliersi delle soddisfazioni importanti.

Come dimenticare quel pomeriggio 2021 di Budapest? La vittoria davanti a Hamilton, il trionfo, l'abbraccio con un Fernando Alonso che di lì a poco se ne sarebbe andato. Tutto questo pare essere passato ora in secondo piano, e Ocon resterà a guardare ad Abu Dhabi, in attesa di abbracciare una nuova avventura.

Merci, Esteban ha postato Alpine sulle proprie pagine social. Beh, come ringraziamento non è granché per un pilota che è stato comunque sempre fedele tra mille mari in burrasca. Ma, lo abbiamo già detto, anche questa è F1.

Nicola Saglia