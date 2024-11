F1 | Tutti i team insieme per la presentazione 2025

Sarà una vigilia di stagione F1 diversa dal solito quella che vivremo nel 2025. Oggi, infatti, è stato annunciato che tutti i team e le livree delle vetture verranno presentati in un unico evento che si terrà al The O2 di Londra, una grande arena sovente utilizzata per eventi e concerti di ogni genere. Una novità assoluta, promossa di Liberty Media in occasione del 75° anniversario dalla nascita del Mondiale, e che sarà una sorta di preludio ai test e alla prima gara della stagione.

Uno show unico trasmesso in diretta

La data prescelta per questo evento, che vedrà dunque riuniti tutti i team e i piloti, è il 18 febbraio 2025, giusto in tempo prima di spostare armi e bagagli a Sakhir per i test prestagionali. Sarà possibile partecipare come spettatori all’evento, che verrà anche trasmesso in diretta streaming. Un’occasione unica per coloro che saranno presenti, che potranno anche interagire con i protagonisti durante lo show ideato e progettato da Brian Burke, che ha già lavorato per la F1 a diversi altri eventi, tra cui la cerimonia d’apertura del GP di Las Vegas della passata stagione. Stefano Domenicali non ha nascosto la soddisfazione.

Per la prima volta riusciamo a mettere insieme i nostri fan, i protagonisti e alcuni super ospiti per iniziare la stagione. Sarà un’occasione unica per gli appassionati di tutte le età, che potranno vivere da vicino e toccare con mano lo spettacolo della Formula 1.

Niente più finti vernissage e presentazioni faraoniche

Addio ai vernissage a Maranello per le nuove Rosse

Ora, sicuramente siamo di fronte ad una novità che ha tante sfaccettature e aspetti, positivi e negativi. Partiamo da questi ultimi: anche in ambito di presentazione, la F1 va verso una sempre maggiore standardizzazione, un po’ come accade in pista con diverse componenti delle vetture. Non è necessariamente un male, intendiamoci. Ma certamente possiamo dire addio ad eventi che, in particolare negli anni passati, avevano il pregio di mettere in mostra un determinato modo tipico di fare comunicazione da parte dei team più importanti, come Red Bull e Ferrari, e che per certi versi lasciavano un’impronta indelebile.

D’altro canto, però, era ormai sotto gli occhi di tutti come questo tipo di eventi e presentazioni stesse diventando sempre più asettico e in qualche modo “finto”. La maggior parte di essi, infatti, consisteva più che altro in una sorta di conferenza stampa “pilotata”, con piloti e team principal a rispondere a domande banali in maniera altrettanto scontata all’interno di un contesto quasi sempre anonimo e poco indicativo. Per non parlare poi delle vetture; molto spesso, infatti, ci si è trovati di fronte a veri e propri “manichini”, quando non alle vetture della stagione precedente riverniciate per l’occasione, e ci si è così dovuti accontentare di vedere la livrea. Di soluzioni tecniche e architetture concrete, però, neanche l’ombra il più delle volte, nonostante qualche cosiddetto esperto della rete più di una volta sia cascato in tranelli messi lì a bella posta, facendo figure a dir poco imbarazzanti.

Una presentazione unica per tutti, dunque, ha il grande pregio di limitare questo tipo di eventi a puro vantaggio degli sponsor, andando a mettere in piedi per la prima volta uno show che coinvolge tutti gli attori principali nel cuore di Londra. Prima di giudicare, dunque, attendiamo di vedere come sarà.

In più, avrà il grande pregio di far risparmiare ai team stessi una discreta quantità di denaro, il che non guasta mai con i tempi che corrono. Appuntamento al 18 febbraio al The O2 di Londra, dunque: il countdown è già iniziato.

Nicola Saglia