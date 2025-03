MotoGP | GP Argentina, Sprint: Marc Márquez il mattatore del sabato

Nel sabato del weekend di Argentina a dominare la MotoGP è ancora una volta Marc Márquez, che dopo aver conquistato la pole position si porta a casa anche la vittoria nella Gara Sprint.

Inizio di giornata col botto con la pole e il record della pista

Un altro sabato senza intoppi per Marc Márquez, che dopo il weekend di assoluto dominio con pole position e doppia vittoria in Thailandia, continua a piazzarsi davanti a tutti anche sulla pista di Termas de Rio Hondo, a partire dalla sessione di Practice e continuando nel corso delle Qualifiche e della Gara Sprint. La seconda giornata del weekend di Argentina è iniziata nel migliore dei modi per il #93, che dopo un poco significativo ma incoraggiante secondo posto nel turno di FP2 alle spalle del fratello, ha concluso la sessione di Qualifica con la pole position e con un buon feeling in sella alla sua Ducati del team Lenovo. Oltre a questo il pilota spagnolo è stato in grado di abbattere il precedente record della pista, che era sempre detenuto da Márquez, scendendo sotto il muro dell'1:37 con un tempo di 1:36.917.

Quando spingo un pochino di più arriva il tempo che voglio, abbiamo compiuto un passo avanti rispetto a ieri. Questa mattina mi sono sentito meglio sulla moto e abbiamo capito la strada da prendere soprattutto sul passo, ma possiamo fare ancora qualche miglioramento. La qualifica è venuta bene, meglio ancora con il secondo tentativo senza nessuno davanti, quest’anno mi sto trovando bene senza seguire nessuno.

Nonostante le buone sensazioni non si è sempre stati certi di poter portare a casa anche la vittoria nella Sprint, considerando che anche il fratello Álex Márquez sembra essere particolarmente a suo agio su questa pista e più in generale in questo inizio di stagione.

Non penso ci siano le possibilità di allungare subito nella Sprint. Alex, Bagnaia e Zarco hanno un passo molto vicino al nostro, siamo tra il 37 alto e il 38 basso. Ogni volta che andiamo in pista cambia il grip e dobbiamo capire esattamente dov’è il limite.

Seconda vittoria nella Gara Sprint di fila per Márquez

La giornata si è conclusa nel migliore dei modi per Marc Márquez, che è stato protagonista di una Sprint dominata e passata sempre in testa allo schieramento, nonostante il fratello Álex gli sia stato alle calcagna per tutta la gara e abbia più volte tentato di portare un attacco alla prima posizione. A concorrere al buon risultato della corsa per il pilota spagnolo c'è stata sicuramente la partenza che, avvenuta dalla piazzola di destra, è stata cruciale per arrivare con il giusto slancio in curva 1 e tenere a bada gli attacchi degli avversari.

Mi sono messo sulla parte destra della piazzola perchè se stai a sinistra, nonostante sia pulito, dopo arrivano tutte le moto arrivano dal rettilineo da destra a sinistra e soprattutto con queste nuove moto con l'aereodinamica anche stando in seconda marcia parte un po', per questo ho cercato di stare il più a destra possibile e nella zona più pulita, perchè non sapevo se a sinistra sarebbe stato troppo sporco.

Quella di Argentina è stata certamente una “gara corta” passata sul filo del rasoio per Marc Márquez, che per tutti i dodici giri che si sono disputati ha dovuto cercare di gestire il distacco dal fratello e cercare di conservare abbastanza gomma per riuscire a mantenere la posizione di testa.

Oggi non stavo amministrando su mio fratello, quando hai un secondo di vantaggio inizi a gestire un po', ma quando è a tre decimi o a due decimi di distanza provi ad andare più veloce ma io vedevo il tempo sul dashboard e vedevo che andava forte e ho deciso di non spingere di più perchè sennò alla fine avrei fatto una scivolatina. Ho tenuto e provato a gestire le gomme, provando alla fine a portare quell'attacco e lì non so se lui ha sbagliato qualche curva, ma in generale sta andando molto bene, sta guidando molto bene quindi questo sarà importante anche per domani.

Risultato che è sintomo dello stato di forma in continuo miglioramento per Márquez, visto che nel corso di questi primi due appuntamenti nella stagione 2025 ha già fatto vedere di essere quasi completamente a suo agio sulla moto del team Ducati Lenovo e pronto ad affrontare il resto del campionato, nonostante non ci si aspettasse dei risultati simili già dalle prime gare e nonostante all'interno del gruppo si sia consapevoli che si possa sempre migliorare.

Non mi immaginavo un inizio così, mi immaginavo un inizio e volevo un inizio buono, essere tra i primi quattro ogni gara, ma mi sto trovando bene e in ogni situazione stiamo lavorando sempre meglio con il team. Qui che facciamo un po' più di fatica con il feeling, dopo ogni sessione mi sento sempre un pochino meglio e domani penso possiamo fare ancora un passo in avanti, ma siamo solo alla seconda gara e manca tantissimo.

Valentina Bossi

