F1 | Mercato tecnici: Resta e Sampò salutano Ferrari e sbarcano in Mercedes

Secondo quanto riporta Motorsport.com Simone Resta è stato ingaggiato dalla Mercedes come direttore dello sviluppo strategico. Nella nuova posizione lavorerà direttamente con James Allison (direttore tecnico).

Mercedes attiva sul mercato tecnici

Per la scuderia di Backley la "spesa" in Ferrari non si limita al solo Resta: entrerà a far parte della Stella a tre punte anche Enrico Sampò, con il ruolo di responsabile delle applicazioni software per le prestazioni.

Mercedes pare attualmente impegnata in una campagna rinnovi e acquisti in ottica di rafforzamento della struttura F1 sul lungo termine. Recentemente Toto Wolff e James Allison hanno firmato estensioni contrattuali sul lungo periodo, con la contemporanea nomina di David Nelson per il dipartimento della dinamica del veicolo.

Le manovre di mercato tra Mercedes e Ferrari non hanno un solo verso. La scuderia di Maranello ha messo gli occhi su alcuni asset Mercedes, in alcuni casi finalizzando i contratti. Lewis Hamilton rappresenta il passaggio più evidente, ma tra i tecnici possiamo segnalare l'ingresso di Loic Serra, esperto di analisi prestazione. Anche sul programma junior un cambio di casacca: Jerome D'Ambrosio, proveniente da Mercedes, ora coprirà il ruolo di capo per la FDA.

In ogni caso, per il passaggio di Resta e Sampò in Mercedes, i termini contrattuali parlando del loro ingresso a Brackley solo nel 2025. Le date corrette di inserimento rimarrebbero per ora non definite.

Passaggi importanti

Il passaggio di Resta rappresenta un evento significativo, considerando l'enorme esperienza in F1 e in seno alla Ferrari (o progetti ad essa afferenti, in ultima battuta Haas e prima Alfa Romeo all'epoca di Kimi Raikkonen in seno alla scuderia). Il tecnico italiano all'inizio dell'anno aveva lasciato Haas, ma la notizia era stata offuscata dalle dimissioni di Guenther Steiner avvenute praticamente lo stesso giorno.

Per quanto riguarda Enrico Sampò, ricordiamo il suo ruolo come driver simulator team leader in Ferrari. Alla stessa maniera di Resta stiamo parlando di un tecnico di esperienza in un ruolo, quello legato al simulatore, che negli ultimi anni si sta rivelando chiave per la definizione e sviluppo delle prestazioni sulle monoposto sia in fase di sviluppo che durante i fine settimana di gara.

Luca Colombo