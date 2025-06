MotoGP | GP Olanda: info e orari del round di Assen

La MotoGP scalda i motori in attesa del Gran Premio d'Olanda 2025, che si terrà sulla pista storica di Assen e che si preannuncia essere teatro di un altro scontro tra i vertici della classifica mondiale.

I fratelli Márquez pronti a prendersi anche Assen

Tra le curve del circuito di Assen è tutto pronto per il decimo appuntamento della stagione 2025 di MotoGP, che atterra in Olanda dopo un weekend di fuoco passato al Mugello. Proprio in Italia infatti si è potuta vedere ancora una volta la superiorità di Marc Márquez, che in Toscana ha sbaragliato quasi inaspettatamente la concorrenza, prendendosi di forza la pole position e andando a vincere sia la Gara Sprint che la gara della domenica. Lo spagnolo di casa Ducati Lenovo arriva quindi sicuramente in grande spolvero in Olanda, dove però lo attende una pista con molte curve a destra, storicamente non favorevoli al suo stile di guida. Ad apprezzare da anni il tracciato di Assen è invece il suo compagno Pecco Bagnaia, che proprio qui ha vinto la sua prima gara nel motomondiale nel 2016 e che ora punta al riscatto. Il #63 infatti ha lasciato il Mugello con non poco amaro in bocca, dato il quarto posto portato a casa che non rispecchia per niente le aspettative che c'erano in occasione del Gran Premio di casa. Da tenere d'occhio ancora una volta è Álex Márquez, che ad Assen ha vinto solo nel 2014 in Moto3, ma che nel corso di tutta la prima parte di stagione ha dimostrato di poter essere competitivo su tutti i tipi di piste.

Protagonista di gare condotte quasi sempre in rimonta è anche Marco Bezzecchi, vincitore della Sprint olandese nel 2023, che arriva quindi su questo tracciato con l'intento di continuare a fare bene e portare in alto il nome di Aprilia. Grande slancio anche per il duo del team Pertamina Enduro VR46, che ha visto Fabio Di Giannantonio salire sul podio del Mugello e Franco Morbidelli essere sempre all'interno del gruppo di piloti al comando delle classifiche. Arriva con l'obiettivo di continuare a migliorare anche Maverick Viñales, che è diventato a tutti gli effetti la prima punta del gruppo KTM - sebbene corra con i colori del team Tech3 - e che dopo un Gran Premio d'Italia concluso nella ghiaia a causa di un contatto con Morbidelli, ora punta al riscatto. Più affaticato invece Fabio Quartararo, che dopo una prima parte di stagione costellata di pole position e ottimi risultati, ora sembrerebbe essere arrivato a un punto di stallo con Yamaha, nonostante Assen sia da sempre una pista “amica” delle moto del marchio giapponese.

Il circuito di Assen

Credits: MotoGP

Lunghezza: 4,54km

Curve: 18 (12 a destra e 6 a sinistra)

Rettilineo più lungo: 487m

Distanza gara MotoE: 7 giri (31,79km)

Distanza gara Moto3: 20 giri (90,84km)

Distanza gara Moto2: 22 giri (99,92km)

Distanza gara MotoGP Sprint: 13 giri (59,046km)

Distanza gara MotoGP: 26 giri (118,09km)

MotoGP | GP Olanda: gli orari completi del weekend

Tutta l'azione in pista del Gran Premio d'Olanda 2025 sarà trasmessa in diretta su Sky Sport MotoGP (ch. 208) e sulla piattaforma di streaming NOW TV. Per quanto riguarda le trasmissioni in chiaro, TV8 coprirà in diretta tutti i turni di Qualifica del sabato, la Gara Sprint della MotoGP e la MotoE, mentre in differita saranno le gare della domenica.

Ricordiamo inoltre che LiveGP.it seguirà e commenterà sui suoi canali social e sul suo canale Youtube tutte le sessioni del fine settimana. Ecco infine tutti gli orari per il weekend di Assen.

Venerdì 27 giugno

8:30 | MotoE FP1

9:00 | Moto3 FP1

9:50 | Moto2 FP1

10:45 | MotoGP FP1

12:35 | MotoE FP2

13:15 | Moto3 Practice

14:05 | Moto2 Practice

15:00 | MotoGP Practice

17:00 | MotoE Qualifiche

Sabato 28 giugno

8:40 | Moto3 FP2

9:25 | Moto2 FP2

10:10 | MotoGP FP2

10:50 | MotoGP Qualifiche (diretta TV8)

12:15 | Gara 1 MotoE (diretta TV8)

12:50 | Moto3 Qualifiche (diretta TV8)

13:45 | Moto2 Qualifiche (diretta TV8)

15:00 | MotoGP Sprint (diretta TV8)

16:10 | Gara 2 MotoE (diretta TV8)

Domenica 29 giugno

9:40 | WUP MotoGP

11:00 | Gara Moto3 (differita TV8 alle 13:00)

12:15 | Gara Moto2 (differita TV8 alle 14.15)

14:00 | Gara MotoGP (differita TV8 alle 16:00)

Valentina Bossi

Leggi anche: MotoGP | Valentino Rossi e l'amore per Assen: le 10 vittorie in Olanda