MotoGP | Ufficiale il calendario dei test 2026: il programma completo

Alla vigilia del semaforo verde della stagione 2026 della MotoGP, che partirà domani con la consueta tre giorni di shakedown di Sepang, la Dorna ha comunicato il calendario dei test delle tre classi previsti lungo tutto l'anno con alcune specifiche importanti per la Classe Regina in vista del cambio regolamentare previsto per il 2027.

Due sessioni ufficiali con focus 2027 in programma in estate

Come anticipato, si inizierà da domani fino a sabato 31 gennaio con gli shakedown di Sepang ai quali possono partecipare, come da regolamento, i rookies - quest'anno, Toprak Razgatlioglu per Pramac Yamaha e Diogo Moreira per Honda LCR -, i test rider dei singoli costruttori e anche i piloti titolari della Yamaha, unica casa a essere presente nella fascia D della graduatoria che determina le concessioni. Sarà quindi una sessione importante per la casa giapponese che deve affinare il nuovo V4 con il quale correrà in questa stagione dopo il primo approccio dello scorso anno portato in pista sin da Misano Adriatico con il test rider Augusto Fernandez.

Chiusi gli shakedown - e le presentazioni mancanti -, dal 3 al 5 febbraio è prevista la tre giorni di test che si disputerà sempre a Sepang ma aperta a tutti i piloti dello schieramento. Tutti, tranne Fermin Aldeguer (Gresini Racing), che 20 giorni fa ha subito la frattura del femore sinistro durante un allenamento a Valencia, venendo subito operato. Da valutare per lo spagnolo, Rookie of the Year la scorsa stagione, i tempi per un rientro a Buriram.

Buriram che sarà la sede della seconda ed ultima sessione di test invernali il 21 e 22 febbraio, precisamente il fine settimana precedente al via ufficiale del Mondiale 2026 che si svolgerà sempre a Buriram. A queste due sessioni di test invernali, la Dorna ha poi affiancato quattro giornate di test nel corso del campionato.

Credits: MotoGP

I primi due giorni sono considerati test ufficiali MotoGP 2026: il primo è previsto a Jerez de la Frontera, come di consueto, lunedì 27 aprile 2026, successivamente al Gran Premio di Spagna; il secondo è stato collocato su lunedì 18 maggio 2026 a Barcellona, dopo il Gran Premio di Catalunya. Queste saranno le uniche giornate disponibili per i piloti ufficiali per provare le proprie moto al di fuori delle sessioni ufficiali dei weekend di gara, eccetto per i piloti Yamaha che, cadendo nella fascia D delle concessioni, hanno la possibilità di provare anche in altre giornate con una disponibilità di 116 gomme complessive.

In aggiunta alle due giornate fissate su aprile e maggio, la Dorna ha aggiunto altre due giornate di prove - non ufficiali - dove i piloti potranno provare le gomme Pirelli: trovati, quindi, dei momenti nei quali il costruttore italiano, che fornirà le gomme anche alla Classe Regina dal 2027, potrà provare le nuove coperture alle case costruttrici. Queste giornate cadranno il giorno dopo il Gran Premio della Repubblica Ceca, il 22 giugno, e il giorno dopo il Gran Premio d'Austria, il 21 settembre. Date, soprattutto quest'ultima, che coincidono con quanto anticipato a noi a novembre da Giorgio Barbier (Direttore Racing Moto di Pirelli), che fissava su settembre il tempo limite entro il quale deliberare il prodotto che poi sarà a disposizione di team e piloti nelle prime gare della stagione. Queste due giornate fanno seguito all'antipasto offerto da Pirelli ai collaudatori lo scorso settembre - a porte chiuse - a Misano: è da capire, tuttavia, se sarà concesso ai piloti titolari provare le coperture del costruttore italiano. Al momento, il regolamento non segnala la possibilità di girare in giornate di prove non-ufficiali ai piloti titolari, ma indica la possibilità che la Direzione Gara possa concedere l'autorizzazione.

Il regolamento, infine, indica il periodo tra il 13 luglio e il 4 agosto come periodo di pausa estiva nel quale non è permesso girare ai piloti ufficiali.

Ufficiali anche le date dei test per Moto2 e Moto3

Sono state confermate anche tutte le sessioni di test per Moto2 e Moto3 che torneranno in azione a febbraio. Si inizierà con la Moto3 che scenderà in pista a Portimao il 9 e 10 febbraio, seguite subito dopo - l'11 e il 12 - dalla Moto2 sempre in Portogallo. Le due classi minori si sposteranno poi a Jerez de la Frontera, con la Moto3 che girerà il 14 e 15 febbraio, seguita dalla Moto2 il 16 e il 17.

Credits: MotoGP

Per le due classi inferiori è poi prevista una singola giornata di test stagionali ciascuna: per la Moto3 è prevista martedì 28 aprile a Jerez de la Frontera, mentre per la Moto2 è in programma martedì 19 maggio a Barcellona.

Mattia Fundarò