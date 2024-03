F1 | GP Arabia Saudita, FP2: vola Alonso davanti a Russell e Verstappen

Dopo il secondo posto nella FP1 di questo pomeriggio, Fernando Alonso ha chiuso al comando la seconda ora di prove libere sul circuito di Jeddah. L'asturiano, con la sua Aston Martin, ha fermato il cronometro sul tempo di 1:28.827, precedendo la Mercedes di George Russell e la Red Bull del Campione del Mondo Max Verstappen. P4 e P7 per le due Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz, quest'ultimo non al top dopo il malessere che lo aveva costretto a disertare la giornata di ieri.

ALONSO AL COMANDO, EQUILIBRIO AL VERTICE

Ci si aspettava ancora la Red Bull e invece a spuntarla nelle FP2 di Jeddah è stato Fernando Alonso. Il pilota dell'Aston Martin, già positivo nel pomeriggio saudita, ha ulteriormente abbassato il limite posto da Verstappen nella prima ora di attività in pista, rifilando poco più di due decimi alla Mercedes di George Russell che, come una settimana fa in Bahrain, almeno sul giro secco sembra poter far parte della lotta per la pole position. In una sessione ritardata nel suo inizio di 10 minuti per un tombino (ancora!) fuori dalla corsia box posizionato male, a colpire oltre ad una classifica dove non primeggia Verstappen è l'estremo equilibrio in pista con ben 14 vetture racchiuse in un secondo.

LECLERC BRACCA VERSTAPPEN

Alle spalle di Aston Martin e Mercedes troviamo, appunto, la Red Bull di Max Verstappen distante 0.331 dalla vetta ma impressionante come sempre sul passo gara e la Ferrari di Charles Leclerc a pochi millesimi dall'olandese. Dietro di loro Sergio Perez (5°) e l'altra Aston Martin di Lance Stroll (6°) precedono un Carlos Sainz non ancora in perfetta forma dopo il malessere accusato ieri che lo aveva costretto a disertare la tradizionale giornata riservata ai media. Chiudono la top 10 un Lewis Hamilton (8°) apparso ancora in difficoltà con la sua Mercedes rispetto al compagno di squadra, la ritrovata Alpine di Pierre Gasly (9°) e la McLaren di Oscar Piastri.

NORRIS IN DIFFICOLTA'

Dietro l'australiano, Yuki Tsunoda (11°) precede un Lando Norris (12°) che, dopo la P7 delle FP1, è apparso piuttosto in difficoltà con una vettura non ancora al top della competitività. A seguire un nutrito pacchetto di mischia, con distacchi davvero ravvicinatissimi, composto da Guanyu Zhou (13°), Alexander Albon (14°), Esteban Ocon (15°) e Logan Sargeant (16°).

CHIUDONO HAAS E BOTTAS

Come in Bahrain la partenza nel weekend della Haas è a ritmo lento con Kevin Magnussen e Nico Hulkenberg solamente in P17 e P18. Decisamente sotto tono anche il venerdì di Daniel Ricciardo che, dopo la P12 del pomeriggio, nella serata saudita ha chiuso solamente in P19 mettendosi alle spalle il solo Valtteri Bottas, fanalino di coda di giornata.

Il weekend del GP Arabia Saudita proseguirà domani con le FP3 alle 14:30 italiane che precederanno le qualifiche delle ore 18.

Vincenzo Buonpane