F1 | GP Arabia Saudita, FP1: Verstappen subito davanti, Alonso secondo

Dopo la vittoria dominante a Sakhir, Max Verstappen apre il weekend del GP dell'Arabia Saudita con il miglior tempo nella FP1. Subito dietro l'olandese abbiamo Fernando Alonso (Aston Martin), abile ad inserirsi davanti alla seconda Red Bull di Sergio Perez.

Seguono George Russell con la Mercedes e le Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz in una FP1 che comunque è più servita ai piloti per acquisire il primo feeling sulla pista che ai team per fare le prime prove di simulazione qualifica e gara.

Verstappen davanti, top 6 in meno di 6 decimi

Al netto di tutto, la Red Bull di Verstappen detta legge anche nelle prime prove del GP Arabia Saudita, con l'olandese autore di un 1:29.659 con gomme morbide. Presto però per dire se la RB20 si troverà bene a Jeddah, anche perché abbiamo nuovamente una classifica corta con i primi 6 racchiusi in meno di 6 decimi di secondo.

A 186 millesimi dal #1 dello schieramento si è inserito Fernando Alonso che un anno fa conquistò proprio a Jeddah il suo 100° podio di carriera. Il suo compagno Sergio Perez firma il terzo tempo, assestandosi a poco più di due decimi dal tre volte campione del mondo.

Mercedes e Ferrari ravvicinate, a muro Stroll

Segue George Russell in terza posizione, l'ex campione di FIA F2 si mette per ora davanti alle Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz al quarto e quinto posto. Occhi puntati sullo spagnolo del Cavallino Rampante, non al 100% per una possibile intossicazione alimentare, ma che è comunque sceso in pista per partecipare al programma di lavoro della Ferrari in queste prove libere.

Ottavo posto per Lewis Hamilton sulla seconda Mercedes, preceduto per poco dalla McLaren di Lando Norris che si posiziona settima (15° Piastri senza tentare il giro veloce). A poco meno di un secondo da Verstappen troviamo Lance Stroll in nona posizione. Da segnalare per il canadese una piccola toccata con il muro in curva 22 con l'anteriore sinistra, errore che ha portato ad un lavoro extra da parte dei meccanici

Equilibrio nel midfield, Haas chiudifila

Nella parte bassa della classifica emerge la Williams di Alexander Albon che completa la top 10 di sessione mentre il suo compagno Sargeant è 14°, subito dietro Valtteri Bottas con la Sauber in 11a posizione. 12° e 16° posto per le RB di Daniel Ricciardo e Yuki Tsunoda, Alpine in 13a e 17a posizione con Ocon e Gasly. 18° posto per Zhou sulla seconda Sauber, mentre la Haas chiude il gruppo con Nico Hulkenberg e Kevin Magnussen.

Verstappen al comando della FP1 GP Arabia Saudita / Fonte: Formula 1 - Twitter X

Andrea Mattavelli