F1 | Audi F1, Qatar Investment Authority acquisisce quote di minoranza

Tempo di grandi cambiamenti in casa Audi. In occasione del weekend di Lusail, il marchio di Ingolstadt ha infatti annunciato l'accordo con il fondo sovrano del Qatar (QIA) per la vendita delle quote di minoranza (si vocifera attorno al 30%) della Sauber Holdings AG, proprietaria del team di Formula 1 di Hinwil.

Un garante per andare avanti col progetto

Una partnership di cui ci si aspettava l'ufficialità da tempo, dopo mesi in cui erano circolate diverse voci di corridoio. Il marchio del Gruppo Volkswagen aveva bisogno di garanzie economiche per il suo ingresso in F1 dato il momento di crisi che l'intero settore automotive sta attraversando (con stime pessimistiche per il 2025) e le continue “soffiate” sullo stato di un progetto che, nonostante i pesanti ingaggi di Mattia Binotto, Jonathan Wheatley, Nico Hulkenberg e Gabriel Bortoleto, continua a non essere circondato da grande ottimismo.

Con questo accordo, Audi potrà così dare il via alla sua prossima fase di investimenti in preparazione del 2026, mentre il fondo qatariota avrà un ruolo di primo piano nel progetto F1 di Ingolstadt, unendosi ad altre realtà importanti del Medio Oriente già impegnate all'interno della griglia come il fondo sovrano del Bahrain con McLaren o la società Aramco con Aston Martin. La transazione verrà completata agli inizi del 2025 dopo la fine dell'operazione attuale tra Audi e Finn Rausing per il rivelamento al 100% del team Sauber.

Credits: AUDI AG

Le dichiarazioni

L'importanza dell'accordo viene riflessa dalle parole del CEO di Audi, Gernot Döllner:

L'investimento del Fondo Sovrano del Qatar riflette la fiducia e la confidenza che il progetto F1 di Audi ha già guadagnato, sottolineando l'impegno costante di Audi nell'iniziativa. Il capitale aggiuntivo accelererà la crescita del team e rappresenta un'altra pietra miliare nella nostra strategia a lungo termine. Il coinvolgimento di QIA stimola ulteriormente i nostri sforzi negli impianti di Hinwil e Neuburg mentre lavorano per l'ingresso di Audi nel 2026.

Soddisfatto anche Mohammed Al-Sowaidi, N.1 del Qatar Investment Authority:

L'Audi è un partner di grande prestigio con una ricca eredità nel motorsport. Come investitori di lunga durata nel Gruppo Volkswagen, crediamo nella visione e nella direzione di Audi con il loro ingresso in F1 e il nostro investimento supporterà la realizzazione del loro traguardo. La Formula 1 è uno sport con un significativo potenziale non ancora sfruttato. La crescente commercializzazione degli sport professionistici come offerta di intrattenimento globale e la popolarità sempre più crescente della Formula 1 hanno rappresentato un'entusiasmante opportunità per il nostro primo grande investimento nel motorsport.

Andrea Mattavelli