MotoGP | GP Valencia, Practice: Pedro Acosta guida il venerdì

Regna l'incertezza in quel del Ricardo Tormo. Il venerdì del Gran Premio della Comunità Valenciana si conclude con Pedro Acosta al comando: lo spagnolo è alla caccia del quarto posto nella classifica MotoGP e comincia nel migliore dei modi. Il pilota KTM precede Marco Bezzecchi e Franco Morbidelli.

Acosta comincia bene, gli italiani seguono

Nella continua e disperata ricerca del primo successo in MotoGP, Pedro Acosta fa suo il venerdì di Valencia. Il pilota KTM precede di soli 53 millesimi un Marco Bezzecchi in costante crescita con la Soft al posteriore nelle ultime fasi di turno. Il 1:29.240 di Acosta lo proietta fin da subito nel novero dei favoriti sia per la pole position di domani che per le gare, dato che il circuito valenciano offre limitate possibilità di sorpasso. Bezzecchi, dal lato proprio, vuole ripetere l'impresa di Portimão per chiudere al meglio il primo anno in Aprilia e sugellare il 3° posto in campionato.

A chiudere la top 3 è un discontinuo Franco Morbidelli, che incarna benissimo le performance di tutto il team Pertamina Enduro VR46 Racing Team. La squadra capitanata da Alessio Uccio Salucci sembra essere ad un buon punto in Spagna, dopo il brutto weekend portoghese. Con Morbidelli 3°, la formazione pesarese vanta anche Fabio Di Giannantonio in Q2 con il 7° crono a poco più di tre decimi e mezzo dalla vetta.

Ogura e Miller le sorprese, Bagnaia in Q1

Quarta posizione per Álex Márquez, il quale ha ricevuto un bel regalo da Ducati in vista del 2026. Il pilota BK8 Gresini Racing affronterà l'ultimo atto della stagione dotato di una Desmosedici GP24 ma con tutti gli aggiornamenti montati sulla GP25 (motore escluso come da regolamento, ndr). Secondo Borgo Panigale, questo faciliterà il passaggio alla GP26 con la quale il più giovane dei fratelli Márquez farà conoscenza nei test di martedì. Quinta e sesta posizione riservate a due belle sorprese del venerdì: Ai Ogura conferma la bontà di Aprilia pur nella stretta Valencia facendo stampare il 5° tempo, mentre l'esperto Jack Miller vuole chiudere al meglio il 2025. L'australiano è 6° assoluto dopo aver preso la testa delle FP1 in mattinata e si prende gli onori di prima Yamaha, Casa che vede anche Fabio Quartararo in Q2 per il rotto della cuffia.

Ottava posizione per Fermín Aldeguer davanti a Joan Mir, unica Honda direttamente al Q2. Continua anche a Valencia il 2025 da incubo di Francesco Bagnaia, capace di far segnare solamente il 14° tempo al termine di un turno che non lo ha mai visto lottare per le prime posizioni. Il ducatista è stato all'interno dei 10 per qualche minuto, salvo poi essere scalzato solo negli istanti finali. Ritorno amaro anche per Maverick Viñales e Jorge Martín: i due spagnoli, rientranti rispettivamente su KTM e Aprilia, non fanno meglio del 18° e del 22° posto. Il #1 dovrà anche scontare due Long Lap Penalty nella gara di domenica per l'incidente causato al via della Sprint di Motegi, dove si è infortunato.

MotoGP | GP Valencia: i risultati delle Practice

Valentino Aggio

