FRECA | Le Castellet: Slater conquista gara 1 e prende la testa del campionato

Freddie Slater vince gara 1 sul circuito del Paul Ricard in Francia. Il pilota Prema ha preceduto il leader del campionato Matteo de Palo, accendendo ancora di più la sfida fra i due. Terzo posto per Taito Kato per il team ART Grand Prix. Con questo risultato il pilota Prema prende la testa della classifica del campionato, distanziando Matteo de Palo di quattro punti.

Freddie Slater vince e si riprende la testa del campionato

Una gara 1 senza interruzioni per quanto riguarda la Formula Regional European Championship by Alpine, che questo weekend corre sul circuito francese del Paul Ricard a Le Castellet. A vincere la gara è stato il pilota Prema Freddie Slater, che ha dominato la gara dall'inizio alla fine. E mantenendo a distanza il secondo classificato, non che leader del campionato, Matteo de Palo (Trident). Un risultato importante per il pilota inglese, che riesce a togliere la testa della classifica al pilota italiano, che ora dista solamente quattro punti. Ha completato il podio il pilota giapponese Taito Kato, con il team ART Grand Prix.

Al quarto posto ha terminato la gara Akshay Bohra (R-ACE GP), seguito da Pedro Clerot (VAR) in quinta e il compagno di squadra Hiyu Yamakoshi in sesta. Settima piazza per Enzo Deligny (R-ACE GP), che avuto la meglio su Jin Nakamura (R-ACE GP) in ottava e Evan Giltaire (ART Grand Prix) in nona, in una lotta per la posizione negli ultimi minuti della corsa. Termina la top ten il pilota Prema Jack Beeton.

Una gara 1 che si è svolta in maniera lineare. Da segnalare i problemi in griglia di partenza per Nikita Bedrin (Sainteloc Racing) e Rashid Al Dhaheri (Prema), costretti a partire dalla pit lane. Con il pilota italiano che è riuscito a rimontare fino alla quattordicesima posizione. Dodicesimo posto per l'altro italiano in griglia Giovanni Maschio (RPM).

Appuntamento a domani per gara 2 sul circuito del Paul Ricard

Appuntamento a domani mattina alle ore 12.30 per gara 2 della Formula Regional European Championship by Alpine. In cui potrebbero esserci ancora dei cambiamenti al vertice tra Freddie Slater e Matteo de Palo, in una battaglia sempre più avvincente per la vittoria finale del campionato.

Credits: formularegionaleubyalpine.com

Federica Passoni