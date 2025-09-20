Motomondiale | Misano 2025 - Commento LIVE Gara

Il Motorsport in live streaming: le gare del weekend - 20/21 settembre

Segui in diretta su LiveGP.it tutte le gare del weekend senza perdere tempo a cercare i link...in giro per il web

Luca Pellegrini /

Un weekend ricco di emozioni ti attende su LiveGP.it! Con noi potrai seguire su un'unica pagina tutti gli appuntamenti del motorsport in diretta streaming, senza dover perdere tempo a cercare i link…in giro per il web. Allaccia le cinture e sali a bordo con noi per vivere il mondo dei motori…in tempo reale!

Attenzione particolare alla finale di Valencia del GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup. Tanto divertimento anche a Barcellona con il GT Open ed in quel di Indianapolis con l'IMSA WeatherTech SportsCar Championship.

Buon divertimento con tutto il motorsport in diretta streaming su LiveGP.it e…continua a seguirci per i prossimi appuntamenti in pista! 

Le dirette di sabato 20 settembre

9.00 | GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup - Valencia Q1

12.25 | F4 Italia - Barcellona race-1

14.15 | GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup - Valencia race-1

15.15 | GT Open - Barcellona race-1

17.40 | Formula Regional Europe - Barcellona race-1

18.30 | IMSA Michelin Pilot Challenge - Indianapolis gara

21.10 | IMSA WeatherTech SportsCar Championship - Indianapolis qualifiche

 

Le dirette di sabato 21 settembre

9.00 | GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup - Valencia Q2

11.00 | British Touring Car Championship - Silverstone race day

11.40 | F4 Italia - Barcellona race-2

13.35 | GT Open - Barcellona race-2

14.30 | GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup - Valencia race-2

16.45 | Formula Regional Europe - Barcellona race-2

17.30 | IMSA WeatherTech SportsCar Championship - Indianapolis gara 

17.45 | F4 Italia - Barcellona race-3

 