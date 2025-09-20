Il Motorsport in live streaming: le gare del weekend - 20/21 settembre
Un weekend ricco di emozioni ti attende su LiveGP.it! Con noi potrai seguire su un'unica pagina tutti gli appuntamenti del motorsport in diretta streaming, senza dover perdere tempo a cercare i link…in giro per il web. Allaccia le cinture e sali a bordo con noi per vivere il mondo dei motori…in tempo reale!
Attenzione particolare alla finale di Valencia del GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup. Tanto divertimento anche a Barcellona con il GT Open ed in quel di Indianapolis con l'IMSA WeatherTech SportsCar Championship.
Le dirette di sabato 20 settembre
9.00 | GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup - Valencia Q1
12.25 | F4 Italia - Barcellona race-1
14.15 | GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup - Valencia race-1
15.15 | GT Open - Barcellona race-1
17.40 | Formula Regional Europe - Barcellona race-1
18.30 | IMSA Michelin Pilot Challenge - Indianapolis gara
21.10 | IMSA WeatherTech SportsCar Championship - Indianapolis qualifiche
Le dirette di sabato 21 settembre
9.00 | GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup - Valencia Q2
11.00 | British Touring Car Championship - Silverstone race day
11.40 | F4 Italia - Barcellona race-2
13.35 | GT Open - Barcellona race-2
14.30 | GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup - Valencia race-2
16.45 | Formula Regional Europe - Barcellona race-2
17.30 | IMSA WeatherTech SportsCar Championship - Indianapolis gara
17.45 | F4 Italia - Barcellona race-3