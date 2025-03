MX Prestige | Alessandro Lupino e Ducati in pista con la Desmo250 MX

In un weekend senza motociclismo di livello mondiale, Ducati torna a far parlare di sé. La prima tappa di Ottobiano (PV) del Campionato Italiano Motocross il tricolore Alessandro Lupino non difenderà il titolo conquistato nella MX1 la passata stagione, passando alla MX2 con la nuovissima Desmo250 MX gestita da Beddini Racing.

Continua l'ascesa Ducati nell'off-road

Che Ducati facesse sul serio con le ruote tassellate lo si era capito fin da subito. A conferma di ciò il debutto nel mondiale MXGP di settimana scorsa con la 4ª posizione di Mattia Guadagnini in sella alla Desmo450 MX in quel di Córdoba. Così, la casa di Borgo Panigale ha deciso di cogliere la palla al balzo e togliere i veli alla Desmo250 MX. Partirà da Ottobiano la nuova avventura di Ducati, che sicuramente tenterà l'assalto al titolo MX2 con il solito Alessandro Lupino. Il pilota delle Fiamme Oro non difenderà la corona MX1, cercando di regalare alla Rossa il secondo titolo tricolore.

Con Beddini Racing per difendere il titolo

A differenza di quanto fatto con il progetto 450cc, Ducati ha deciso di cambiare squadra di riferimento per l'avventura con la Desmo250 MX. Rispetto a Maddii Racing (ora denominato Aruba.it - Factory MX Team, ndr), Ducati sceglie un'altra eccellenza italiana come Beddini Racing. La formazione romana esce dalla partnership con GASGAS, con la quale ha portato al titolo italiano Valerio Lata e molto vicino al titolo EMX250 nella scorsa stagione. Proprio Lata è il campione in carica del MX Prestige MX2 e quest'anno difenderà il titolo con lo squadrone HRC con il quale ha debuttato in Argentina pochi giorni fa. Ci sarà sicuramente da divertirsi. Le gare si disputeranno tra sabato 8 e domenica 9 marzo e verranno trasmesse su Federmoto TV previo abbonamento: le dirette cominceranno dalle ore 14.

Valentino Aggio

Leggi anche: MXGP | Argentina: Maxime Renaux guida la doppietta francese