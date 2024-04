MotoGP | GP Spagna: motori accesi a Jerez, info e orari TV

La MotoGP si sposta a Jerez de la Frontera per iniziare la stagione ufficialmente europea con il Gran Premio di Spagna, quarto atto del Mondiale 2024. Nel circuito Ángel Nieto è atteso un fine settimana per lo più soleggiato, sebbene sabato qualche goccia d'acqua potrebbe condizionare le qualifiche e la MotoGP Sprint. Andiamo a scoprire info e orari del GP di Spagna.

Jorge Martín sbarca a Jerez con la vetta della classifica tra le mani. Ben 21 i punti di margine del 26enne di Madrid su un Enea Bastianini estremamente costante in avvio di stagione. A 3 punti dall'italiano troviamo Maverick Viñales, impegnato a dare seguito alle convincenti prestazioni dell'Algarve e soprattutto di Austin per dimostrare di avere le carte in regola per proseguire nella lotta iridata. Occhi puntati anche su Pedro Acosta: il circuito di Jerez potrebbe essere favorevole alla KTM ed il fenomeno di Mazarrón potrebbe approfittarne per compiere il passo decisivo verso la prima vittoria in MotoGP.

Quinto nella classifica piloti, a 4 punti da Acosta e 30 da Martín, Bagnaia - vincitore delle ultime due edizioni - potrebbe trovare in Jerez una cruciale risorsa per mettere insieme i pezzi e intraprendere la strada giusta. Concretizzare è, invece, la parola chiave di Marc Marquez, che dalla Spagna dovrà iniziare ad immagazzinare punti per non perdere il treno mondiale.

IL CIRCUITO DI JEREZ DE LA FRONTERA

La mappa del circuito di Jerez de la Frontera, fonte: motogp.com

Lunghezza: 4,4 km

Curve: 13 (8 destra – 5 sinistra)

Rettilineo più lungo: 607 metri (tra le curve 5 e 6)

Distanza gara Moto3: 19 giri (84 km)

Distanza gara Moto2: 21 giri (92,8 km)

Distanza gara MotoGP Sprint: 12 Giri (53 km)

Distanza gara MotoGP: 25 Giri (110,5 km)

ORARI E PROGRAMMA DEL GP DI SPAGNA MOTOGP

L'intero fine settimana della MotoGP a Jerez sarà trasmesso in diretta su Sky Sport, mentre TV8 (in chiaro) proporrà la diretta delle qualifiche della MotoGP Sprint, trasmettendo in differita le gare della domenica. Ricordiamo che LiveGP.it sarà live sui propri canali social per raccontare la Sprint e il Gran Premio di Spagna 2024.

Giovedì 25 aprile

16:00 | Conferenza Stampa

Venerdì 26 aprile

09:00 | Moto3 Prove Libere

09:50 | Moto2 Prove Libere

10:45 | MotoGP Prove Libere 1

13:15 | Moto3 Prove 1

14:05 | Moto2 Prove 1

15:00 | MotoGP Prove

Sabato 27 aprile

08:40 | Moto3 Prove 2

09:25 | Moto2 Prove 2

10:10 | MotoGP Prove Libere 2

10:50 | MotoGP Qualifiche (diretta TV8)

12:50 | Moto3 Qualifiche (diretta TV8)

13:45 | Moto2 Qualifiche (diretta TV8)

15:00 | MotoGP Sprint (diretta TV8)

Domenica 28 aprile

09:40 | MotoGP Warm Up

10:00 | MotoGP Rider Fan Parade

11:00 | Moto3 Gara (differita TV8 ore 14:05)

12:15 | Moto2 Gara (differita TV8 ore 15:20)

14:00 | MotoGP Gara (differita TV8 ore 17:05)

Matteo Pittaccio