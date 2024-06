WEC | 24h Le Mans, FP1: Toyota apre le danze

Sebastien Buemi svetta con Toyota GR #8 nella FP1 della 24h Le Mans, quarto atto del FIA World Endurance Championship. L'elvetico detta il ritmo con il marchio giapponese dopo le prime tre ore del lunghissimo fine settimana sul ‘Circuit della Sarthe’.

24h Le Mans FP1, Toyota subito al top

Toyota ha fatto la differenza con l'ex campione del mondo, il #8 dello schieramento ha preceduto Callum Ilott (Hertz JOTA Porsche #12) e BMW #20 di Dries Vanthoor.

Julien Andlauer (Proton Competition Porsche #99) segue nell'ordine davanti alla Toyota GR #7 di Nick De Vries. Il rookie della top class ha preceduto Alex Lynn #2, protagonista di un'escursione nel finale dopo il primo segmento di pista con la propria Cadillac #2.

La Ferrari #50 si colloca a ridosso dei migliori, presente davanti alle due Alpine che almeno per la FP1 hanno saputo imporsi davanti alle Peugeot ed inserirsi nella prima metà dello schieramento.

I team guardano ora alle qualifiche che commenteremo subito questa sera dalle 19.00. Ricordiamo che i migliori otto dello schieramento accederanno all'hyperpole che scatterà ufficialmente domani quando saranno le 20.00.

24h Le Mans, FP1 nelle altre classi: McLaren ed AO by TF davanti

AO Racing by TF ha fatto la differenza di FP1 a Le Mans con Louis Delétraz. Il vincitore della 12h Sebring 2024, ex campione dell'European Le Mans Series in LMP2, ha battuto James Allen (Duqueine Team #30) e l'Oreca 07 Gibson #23 United Autosports USA di Ben Hanley.

Il primo turno della storia della LMGT3, invece, vede in vetta la Lexus #87 Akkodis ASP di Esteban Masson. Il francese ha beffato nel finale la McLaren #70 Inception Racing di Brendan Iribe, leader incontrastato del turno davanti a United Autosports McLaren #59 ed Heart of Racing Aston Martin #27.

La sessione è stata interrotta due volte, la prima per un problema in pista per la Lexus #87 e l'Alpine #36. Da rimarcare anche un problema per la Cadillac #2, tutte le vetture citate sono ripartite senza particolari problemi entro la conclusione del turno.

Da Le Mans - Luca Pellegrini