F1 | GP Abu Dhabi, Qualifiche: Verstappen in pole davanti a Norris, terzo Piastri

E’ Max Verstappen a conquistare l’ultima pole position della stagione F1 nel gran finale di Abu Dhabi. L’olandese piazza la sua Red Bull davanti alla McLaren di Lando Norris, mentre chiude in terza posizione di pochi millesimi dal compagno Oscar Piastri.

Verstappen conquista l'ultima pole davanti a Norris

Il gran finale di Abu Dhabi come promesso regala emozioni, ed a conquistare la pole position è stato ancora una volta uno straordinario Max Verstappen grazie al suo 1:22.207. L’olandese della Red Bull si è dimostrato il più veloce in entrambi i tentativi del Q3 lasciando intendere che domani in gara le proverà tutte per portare a casa un titolo Mondiale che sembrava un lontano miraggio a metà stagione. Verstappen è stato anche bravo a conservarsi un set di gomme soft nuove durante la Q2 quando invece i suoi avversari hanno preferito non rischiare. In seconda posizione troviamo invece Lando Norris, che è riuscito a dare la zampata finale proprio nell’ultimo tentativo utile considerato che il compagno di squadra era stato più veloce fino a quel momento. L’inglese della McLaren paga un distacco di due decimi da Verstappen, ma il suo giro è bastato a garantirsi la prima prima fila. Chi non c’e l’ha fatta invece è stato Oscar Piastri, terzo a 0.230 da Verstappen ed a 29 millesimi dal compagno di squadra Norris. Per L’australiano domani sarà una gara in salita considerato che i suoi avversari per la lotta al titolo gli partiranno davanti.

In quarta posizione invece troviamo George Russell, che era riuscito ad ottenere il miglior tempo nelle sessioni precedenti. Un errore all’ultima curva gli è probabilmente costato una posizione, ma il super tempo siglato da Verstappen era inarrivabile per la sua Mercedes. Quinta posizione per un redivivo Charles Leclerc. Il monegasco della Ferrari ha infatti faticato fino alla Q2, dove addirittura ha rischiato una clamorosa eliminazione salvo poi mettere tutto insieme in Q3 e conquistare una dignitosa terza fila. Al fianco della Ferrari troviamo invece a sorpresa l’Aston Martin di Fernando Alonso con un distacco di quasi sette decimi dal miglior tempo della Red Bull. In settima posizione la Sauber con Gabriel Bortoleto che avrà al suo fianco la Haas di Esteban Ocon. Chiudono la top 10 la Racing Bulls di Hadjar e Yuki Tsunoda, che ha sacrificato il suo Q3 per dare la scia al compagno di squadra in lotta per il titolo Mondiale.

Hamilton ancora fuori in Q1

Undicesima posizione per Ollie Bearman, autore di qualche piccola sbavatura che non gli ha permesso di qualificarsi per la Q3. Il pilota della Ferrari Driver Academy è stato infatti sempre tra i più veloci nelle prove ed in Q1 ma non è riuscito a dare la zampata finale. Dodicesimo Carlos Sainz che piazza la sua Williams davanti a Liam Lawson tredicesimo. Quattordicesimo invece uno sfortunato Kimi Antonelli, anche lui penalizzato da qualche errore di troppo e da una mancanza di grip al posteriore proprio nell’ultimo tentativo utile del Q2. Notte fonda invece per Lewis Hamilton, sedicesimo ed eliminato ancora una volta in Q1. L’inglese chiude quindi nel peggiore dei modi l’ultima qualifica dell’anno non riuscendo a superare il taglio per soli 8 millesimi. In diciassettesima posizione l’altra Williams di Alex Albon, davanti a Nico Hulkenberg diciottesimo. Chiudono la classifica le due Alpine di Gasly e Colapinto, rispettivamente diciannovesimo e ventesimo.

Julian D’Agata