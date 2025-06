IndyCar | Bommarito Automotive 500: info e orari del weekend a St. Louis

Iniziano due mesi di fuoco per i piloti della IndyCar, con l’ovale di Madison, situato alle porte di St. Louis, pronto ad ospitare la Bommarito Automotive Group 500. Il colpo a vuoto di Detroit ha in qualche modo rallentato la corsa di Palou, che resta comunque saldamente in testa alla classifica alla vigilia della gara in Illinois.

Il tracciato

Il World Wide Technology Raceway può essere considerato un unicum nel suo genere. La lunghezza di 1,25 miglia (quindi 2,1 km) non deve trarre in inganno: verranno utilizzati assetti da short track simili a quelli che vedremo più avanti nelle due gare in Iowa. Vedremo quindi alettoni posteriori paragonabili a quelli utilizzati sui tracciati stradali, ma meno elementi aerodinamici sull’asse anteriore.

L’impostazione delle quattro curve è ripresa da diversi tracciati, con le prime due molto strette in cui è necessario pestare sul freno. La 3 e la 4 hanno invece un raggio molto più ampio, paragonabile a quello riscontrabile sul Motegi Twin Ring, affrontato fino a qualche anno fa anche dalla Indy. Nel suo complesso, il layout ricorda quello del Darlington Raceway, storico teatro di tante corse americane.

La gara di Gateway si svolgerà al tramonto, sotto la luce dei riflettori, aggiungendo così un ulteriore fattore di difficoltà ad una sfida già di per sé complicata. Sarà come sempre spettacolare vedere le immagini delle vetture impiegate nel banking, alla luce dei fari, e sullo sfondo il monumentale Gateway Arch, simbolo di St. Louis in tutto il mondo, e che rappresenta la porta di ingresso verso il West degli States.

I piloti

Come detto, in testa al campionato si presenterà ancora una volta Alex Palou, forte di un bottino accumulato fino ad ora pari a 311 punti. Alle sue spalle, il primo inseguitore è Pato O’Ward, fermo a 90 lunghezze di distanza, davanti all’unico in grado di spodestare lo spagnolo dal primo gradino del podio nel corso di questa stagione, Kyle Kirkwood. Il pilota della Florida, primo degli Andretti, è a quota 209. Alle sue spalle, troviamo Christian Lundgaard, in grande crescita nella prima parte del 2025.

Will Power è invece il primo degli alfieri Penske a quota 175 insieme a Felix Rosenqvist. A due punti di distanza troviamo uno Scott Dixon forse meno brillante rispetto al passato, mentre a chiudere la top ten sono Scott McLaughlin, Colton Herta e Marcus Armstrong.

Gli orari

Sarà un programma molto intenso quello di Madison, con tutte le sessioni compresse nell’arco di due giornate. La gara sarà trasmessa come sempre da Sky Sport ad un orario abbastanza proibitivo per il pubblico italiano (le 3:00 di notte), mentre tutte le altre sessioni saranno disponibili sulla piattaforma Indycar Live.

Sabato 14 giugno

FP1: 18:30-19:30 (diretta su IndyCar Live)

Q: 22:00 – 23:00 (diretta su IndyCar Live)

Domenica 15 giugno

Final Practice: 00:30 – 01:30 (diretta su IndyCar Live)

Lunedì 16 giugno

Bommarito Automotive Group 500: 03:00 – 05:00 (diretta Sky Sport HD)

Nicola Saglia