F1 | Alonso: "19 piloti sanno già che non vinceranno il titolo"

Fernando Alonso ha le idee chiare alla vigilia del Mondiale F1 2024, campionato che scatterà ufficialmente sabato prossimo con il Gran Premio del Bahrain. Lo spagnolo è contento delle prestazioni di Aston Martin dopo i primi giri dell'anno, ma sembra anche consapevole su colui che sarà l'uomo da battere.

Il #14 dello schieramento è stato chiaro nelle proprie affermazioni, riportate da Sky Sport F1 Italia nel corso della giornata odierna. Alonso spera di lottare tra i migliori, anche se si aspetta una conferma di un solo uomo al comando (Max Verstappen con Red Bull).

Credo che 19 piloti presenti nel paddock sono consapevoli che non saranno campioni del mondo già da ora. Non vivo in una bolla di cristallo per sapere come sta andando la Red Bull. Max è il vincitore delle ultime stagioni con un team che sta dominando. Siamo protagonisti di uno sport brutale, inizi il campionato sapendo che non puoi trionfare