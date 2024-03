WorldSBK | Catalunya: Ducati è protagonista nel venerdì con Bulega e Bautista

Il paddock delle derivate di serie si trasferisce in Spagna sul tracciato di Barcellona per il secondo round della stagione 2024 WorldSBK. Il primo giorno in pista, quello dedicato alle prove libere si colora, prima di blu/nero con il duo delle BMW Rokit di Toprak Razgatlıoğlu e Michael van der Mark, che si prendono la testa della classifica delle FP1. Poi nel pomeriggio di rosso sotto il segno della Ducati Aruba.it che vede davanti Nicolò Bulega, imporsi nelle seconde libere del venerdì facendo segnare un miglior tempo in 1:40.907. Seguito dal compagno di box Álvaro Bautista.

Montmeló conteso tra BMW e Ducati

Una prima giornata altalenante per la maggior parte della griglia di WorldSBK. L’unico a rimanere costante in entrambe le sessioni di libere è l’italiano Nicolò Bulega che porta la Panigale V4R sempre in top 5 in sia in FP1 che in FP2 così prendendosi il primo posto nella classifica combinata dei tempi. Lo segue il compagno di squadra Álvaro Bautista, secondo. Il campione del Mondo in carica fatica nelle prime libere, solo undicesimo, ma ritrova il ritmo nella seconda sessione ottenendo la seconda piazza segnando un miglior passaggio in 1:41.154. Chiude la top 3 il turco Toprak Razgatlıoğlu con best lap 1:41.199.

Come Toprak anche Michael Van der Mark ha dato modo di esprimersi al meglio. Dopo un ottimo secondo posto nelle FP1 riesce a prendersi nella classifica dei tempi combinati il quarto posto.

Credit: WorldSBK

Yamaha dai due volti

Per quanto riguarda il team giapponese troviamo il duo Jonathan Rea, Andrea Locatelli rispettivamente in quinta e sesta posizione. Buone entrambi le sessioni del britannico che si prende la settima casella nelle FP2 e la terza nella mattina. Discreta la seconda manche di prove per l’italiano Andrea Locatelli che non riesce ad accaparrarsi più del 17° posto, ma il quinto posto della mattina gli consente di accedere alla top 6 a fine giornata.

Iannone e Petrucci in top 10

Gli ex piloti tricolore MotoGP qui in Catalunya non demordono e si prendono rispettivamente la settima e ottava posizione. Una buonissima prestazione per Andrea Iannone che in entrambe le sessioni conquista il sesto posto. Altrettanto di livello le FP2 di Danilo, il pilota BBarniSpark Racing Team, infatti porta la Ducati Panigale in terza casella alle spalle del duo di piloti ufficiali della casa di Borgo Panigale. Ottavo però in mattinata. Gli altri due italiani ovvero Alex Bassani – Kawasaki - e Michal Ruben Rinaldi – Motocorsa - faticano a Barcellona accaparrandosi rispettivamente il 13° e il 15° posto. Chiudono la top ten Alex Lowes sulla Kawasaki e Gardner su GYTR Yamaha. Altra giornata da dimenticare per le Honda con Xavi Vierge sedicesimo e Iker Lecuona 19°.

WorldSBK | Catalunya: i risultati combinati delle prove libere

Damiano Cavallari