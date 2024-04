GTWC Europe | Paul Ricard: ROWE Racing e BMW a segno su Lamborghini

Max Hesse/Dan Harper/Augusto Farfus con BMW e ROWE Racing la vincono la 3h del Paul Ricard, prima tappa del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Endurance Cup. L'equipaggio #998 precede al traguardo Matteo Cairoli/Mirko Bortolotti /Andrea Caldarelli (Iron Lynx Lamborghini #63) e Jules Gounon/Fabian Schiller/Luca Stolz (Mercedes-AMG Team GetSpeed #2).

Lamborghini apre le danze

Mirko Bortolotti (Iron Lynx Lamborghini #63) e Ayhancan Güven (Schumacher CLRT Porsche #22) hanno tentato di fare selezione nelle concitate fasi iniziali, l'ex campione della serie autore della pole-position ha difeso il primato dal turco legato a Porsche che nello stint iniziale ha dovuto controllare anche l'ipotetico ritorno da parte di Augusto Farfus (ROWE Racing BMW #998).

La partenza è stata caratterizzata da una Safety Car per rimuovere dei detriti e da un testacoda da parte della Lamborghini #163 GRT - Grasser Racing Team. Il team austriaco, virtualmente in quarta piazza al via, ha dovuto recuperare dal fondo in seguito ad un testacoda di Christian Engelhart dopo curva 1-2.

BMW e WRT perdono l'auto #32

La sfida si è accesa ed ha perso la BMW M4 GT3 #32 di WRT. Charles Weerts ha dovuto arrendersi dopo un contatto nel primo settore con la Ferrari 296 GT3 #51 Alessio Rovera. La Rossa di AF Corse ha perso posizioni, mentre la BMW di Vincent Vosse ha alzato bandiera bianca tornando lentamente in pit lane in seguito ad un danno alla ruota posteriore sinistra.

Situazione relativamente tranquilla, invece, al comando con Iron Lynx Lamborghini #63 in controllo nei confronti di Schumacher CLRT Porsche #22 e ROWE Racing BMW #998. Ottimo passo anche da parte di Maxime Martin (WRT BMW #46), protagonista di una bella bagarre contro il già citato Rovera e Jules Gounon (Mercedes-AMG Team GetSpeed #2).

Lamborghini resta davanti anche dopo il primo pit

La prima sosta della stagione è arrivata in regime di Safety Car per un problema in curva 10 da parte dell'Aston Martin #34 di Walkenhorst Motorsport, ferma con un principio d'incendio a bordo pista.

Iron Lynx Lamborghini #63 ha ceduto provvisoriamente il primato a Schumacher CLRT #22, un sorpasso avvenuto in corsia dei box. Dorian Boccolacci ha beffato Andrea Caldarelli, il francese è stato costretto a tornare in pit road nell'immediato prima del restart vista la presenza di un cavo rimasto alla vettura dopo il pit obbligatorio.

BMW sfida Lamborghini

Caldarelli ha dovuto vedersela nel cuore della 3h Paul Ricard 2024 con Dan Harper e con la seconda BMW di ROWE Racing affidata a Nick Yelloly #98. Il vincitore del British GT Championship 2023 ha attaccato l'italiano a più riprese, una spettacolare bagarre che ha premiato il nordirlandese.

BMW e ROWE Racing ha tentato di fare selezione in vista dell'ultima fase della competizione, Harper ha concluso lo stint al comando precedendo Caldarelli ed il compagno di box Nick Yelloly.

BMW beffa Iron Lynx Lamborghini

Max Hesse #998 ha provato a continuare il lavoro svolto da Harper nella seconda ora d'azione, il tedesco ha dovuto respingere l'eventuale ritorno da parte della Lamborghini #63 di Matteo Cairoli e della Mercedes #2 di Luca Stolz.

L'ultima ora, senza bandiere gialle, non ha modificato le carte in tavola, ROWE Racing ha colto la prima gioia stagionale sulla falsariga di quanto accaduto lo scorso anno.

Max Hesse/Dan Harper/Augusto Farfus #998 hanno meritatamente primeggiato davanti a Matteo Cairoli/Mirko Bortolotti /Andrea Caldarelli (Iron Lynx Lamborghini #63), i due equipaggi citati hanno preceduto Jules Gounon/Fabian Schiller/Luca Stolz (Mercedes-AMG Team GetSpeed #2).

Rutronik Racing Porsche #96 ha completato in quinta piazza approfittando anche di alcuni problemi al rifornimento per ROWE Racing BMW #98. La M4 GT3 #46 di WRT, invece, ha tagliato il traguardo al quarto posto dopo dopo una spettacolare rimonta da parte di Raffaele Marciello. Sesta posizione per Tresor Attempto Racing Audi #99, presenti davanti a Comtoyou Racing Aston #7, Pure Rxcing Porsche #911, AF Corse Ferrari #51 e Proton Competition Ford #64.

GTWC Europe, 3h Paul Ricard nelle altre classi:

Ritorno e vittoria nel GTWC Europe per Kessel Racing con David Fumanelli/Nicolò Rosi/Niccolò Schirò. La Ferrari 296 GT3 #8 svetta dopo una seconda metà di gara semplicemente perfetta, il team svizzero conclude sul gradino più alto del podio davanti a Bertolini/Jeff Machiels/Louis Machiels (AF Corse Ferrari #52) e John De Wilde/Job van Uitert/Kobe Pauwels (Comtoyou Racing Aston Martin #11).

In Gold Cup, invece, si impone Audi con Sainteloc Racing. Paul Evrard, Gilles Magnus e Jim Pla hanno dominato il finale imponendosi su Dominik Baumann/Mikaël Grenier/Al Faisal Al Zubair (AlManar Racing by GetSpeed Mercedes #777) e Romain Carton/ Adam Eteki/Arthur Rougier (CSA Racing Audi #111) .

La partenza della 3h Paul Ricard 2024 - Credits: GTWC Europe

Menzione finale anche per la Silver Cup con l'acuto di Daan Arrow/Colin Caresani/Tanart Sathienthirakul (Winward Racing Mercedes #57). Il team che gareggia anche nel DTM ha beffato Aurélien Panis/Cesar Gazeau/Roee Meyuhas (Boutsen VDS Mercedes #10) e Ezequiel Pérez Companc/Patrick Assenheimer (Madpanda Motorsport Mercedes #90).

Prossimo evento a maggio a Brands Hatch, opening round della Sprint Cup che precederà il tradizionale evento di Misano Adriatico. L'Endurance Cup, invece, tornerà protagonista a fine giugno per il centenario della 24h Spa.

Luca Pellegrini