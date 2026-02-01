MotoGP | Honda LCR svela le livree: nuovi colori e sponsor per il 2026

Svelati i colori per la nuova moto del team Honda LCR, che così facendo dà ufficialmente il via alla sua stagione 2026 di MotoGP. A farsi portabandiera della Casa di Lucio Cecchinello per la prossima stagione sarà ancora Johann Zarco, affiancato dal rookie Diogo Moreira.

Un 2026 all'insegna di due livree per LCR

Nuovo anno e nuovi colori per il team Honda LCR, che per il 2026 porterà in pista due livree distinte. Dopo la scorsa stagione fatta di alti e bassi, con la vittoria di Johann Zarco in Francia da un lato e la grande fatica del rookie Somkiat Chantra - ora in WorldSBK - dall'altro, il team di Lucio Cecchinello approda nel nuovo anno con dei nuovi colori. Per quello che riguarda la livrea della moto sponsorizzata Castrol, guidata ancora da Zarco, rimane il classico verde e il rosso, ma questa volta con l'aggiunta del blu e del nero, che si riflettono anche nella tuta e nel casco.

La livrea mi piace tantissimo, abbiamo ancora i colori Castrol che adoro, ma adesso c'è anche un tocco di nero e di blu che la rende ancora più bella. Anche la tuta ha del nero in più e mi piace molto.

La moto guidata da Diogo Moreira sarà invece radicalmente diversa, con Pro Honda come sponsor principale e dei colori molto più simili a quelli della Casa madre per la livrea del debuttante. A fare da padrone è il classico rosso, accompagnato dal bianco e dal blu, con dei tocchi di giallo che richiamano i colori spesso usati nelle categorie propedeutiche dallo stesso Moreira.

La livrea è bella, i colori mi piacciono, e poi il giallo è il mio colore e questo la rende ancora più bella, spero di riuscire a stare davanti in gara con questa moto.

Zarco pronto al riscatto: “Vorrei vincere ancora”

Il 2026 si prospetta essere un anno di conferme per Johann Zarco, che alla sua decima stagione in MotoGP ha come obiettivo quello di tornare ad essere competitivo in sella alla Honda, magari riuscendo a portare a casa un'altra vittoria inaspettata come quella arrivata a Le Mans 2025 o un altro podio come quello di Silverstone. La variabile più grande rimane comunque il numero di gare presenti sul calendario, che potranno influenzare il rendimento del team sul lungo periodo.

Adorerei vincere ancora. La lezione più grande che ho appreso nei miei due anni con Honda LCR e ora iniziando il mio terzo anno è di stare sempre calmo, la stagione è lunga e stare calmi aiuta a controllare la situazione.

Moreira al debutto in MotoGP: “È una grande occasione”

La stagione in procinto di iniziare vedrà anche il debutto in pista del rookie Diogo Moreira, campione del mondo Moto2 nel 2025 e ora pronto a cimentarsi con la MotoGP. Al pilota brasiliano è stata affidata la moto sponsorizzata da Pro Honda, collaborazione frutto di un accordo preso con LCR e che consentirà a Moreira di fare il suo ingresso in Classe Regina. Le aspettative riposte sul debuttante ci sono, ma come sottolineato dal numero #11 la priorità è quella di capire la moto e di godersi il momento.

Essere un pilota per Pro Honda è davvero fantastico ed è una grande occasione per me quest'anno, che spero di potermi godere. Il mio unico obiettivo è quello di godermi la moto e di godermi la presenza del team, facendo questo riusciremo a lavorare bene. Dobbiamo capire la nuova moto, ma ci divertiremo.

