MotoGP | GP Austria, FP1: vola Martin! Ducati e KTM vicine

Semaforo verde a Spielberg, dove il GP d'Austria della MotoGP ha ufficialmente preso il via con il primo turno di Prove Libere. A chiudere davanti a tutti la sessione mattutina è stato Jorge Martin, bravo a piazzare la sua Ducati davanti a quella del compagno Franco Morbidelli e alla KTM di Pol Espargarò (KTM). Quarto Francesco Bagnaia, più arretrati Enea Bastianini (dodicesimo) e Marc Marquez (diciottesimo).

Martin vola nel testa a testa Ducati-KTM

Il venerdì del Red Bull Ring inizia nel segno della Ducati di Jorge Martin. Il leader del Campionato chiude il primo turno di prove libere con il miglior tempo, fermando il cronometro in 1:29.654. Alle sue spalle troviamo il compagno di squadra Franco Morbidelli, secondo in 1:29.872, e la sorpresa Pol Espargarò, wild card al Red Bull Ring con KTM, che chiude in terza posizione col il tempo di 1:29.944.

Ducati e KTM sono tra le protagoniste di questa prima sessione in terra austriaca: ai piedi del podio “virtuale”, infatti, troviamo un'altra Desmosedici, quella di Francesco Bagnaia, quarto in 1:29.964, e a seguire due KTM, quelle di Brad Binder e Pedro Acosta, rispettivamente quinto e sesto e primi a non scendere sotto il muro dell'1:30. Protagoniste - purtroppo - anche le numerose cadute, in cui sono incappati per lo più piloti con gomma dura all'anteriore. Tra questi anche il già citato Acosta, la cui scivolata (senza conseguenze) in curva 4 a pochi minuti dal termine ha provocato una bandiera rossa per rimuovere i detriti e i residui di olio in pista.

Settima posizione per l'Aprilia di Maverick Viñales, che chiude con il crono di 1:30.300 davanti alla Ducati di Fabio Di Giannantonio, ottavo in 1:30.339. Nona piazza per un sorprendente Joan Mir (1:30.388), che precede il connazionale Alex Marquez, decimo (1:30.400).

Bastianini e Marquez arretrati

Come detto, la prima sessione del venerdì non è stata delle migliori per Enea Bastianini, solamente dodicesimo in 1:30.480, a quasi mezzo secondo dal compagno di squadra e oltre otto decimi dal leader. Va leggermente meglio a Jack Miller, undicesimo in 1:30.436, ma comunque lontano dai compagni Binder e P.Espargarò.

A seguire troviamo la coppia di Yamaha, con Alex Rins che precede Fabio Quartararo, rispettivamente in tredicesima e quattordicesima posizione. Quindicesima piazza per Marco Bezzecchi, incappato anche lui in una delle (tante) cadute delle FP1 ad inizio sessione; il riminese è rientrato ai box sulle proprie gambe e ha ripreso regolarmente a scendere in pista, ma senza brillare particolarmente.

Infine, sessione complicata anche per Marc Marquez, addirittura diciottesimo in 1:30.835, tempo di oltre un secondo più lento di Martin; grandi difficoltà anche per Aleix Espargaró, ultimo in 1:31.568 e anche lui a terra (senza conseguenze) in due occasioni.

MotoGP | I risultati delle FP1

La classifica finale e i tempi della prima sessione di prove libere di MotoGP | Credits: MotoTiming Live (via mototiming.live)

Giorgia Guarnieri

