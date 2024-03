F1 | GP Arabia Saudita: prove libere 1, la cronaca live

La F1 torna subito in pista dopo l'opening round di settimana scorsa in Bahrain. Red Bull parte da favorita in Arabia Saudita nel particolare percorso di Jeddah, il tracciato cittadino più veloce al mondo.

Max Verstappen è atteso ad una conferma in un fine settimana in cui ci si aspetta una risposta positiva anche da parte della Ferrari. Charles Leclerc e Carlos Sainz puntano alla posizione di seconda forza in pista, piazzamento non scontato vista la concorrenza di Mercedes e McLaren.