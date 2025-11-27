WEC | Iron Dames assenti dal Mondiale 2026

Le Iron Dames non saranno in pista nel FIA World Endurance Championship 2026. La realtà tutta femminile ha confermato sui propri canali la decisione di non tornare in LMGT3 dopo aver concluso la stagione con una Porsche 992 GT3-R.

Credits. FIA WEC/DDPI

Fine dell'esperienza FIA WEC per le ‘Dames’

Una nota ufficiale recita a pochi giorni dalla pubblicazione dell'entry list, elenco che probabilmente arriverà nei prossimi giorni

La lista di iscrizione FIA WEC sarà presto rivelata, non vedrete però una Porsche sotto lo striscione di Iron Dames. Sappiamo che potrebbe sorprenderti e che potrebbe provocare un'emozione per alcuni dei nostri fan. Questo è il prossimo passo avanti di un progetto guidato dalle prestazioni che non smette mai di evolversi e ridefinire la norma. Dal 2021 in FIA WEC, le Iron Dames sono state al vertice delle corse mondiali di resistenza, dimostrando che il talento non ha genere e che le donne appartengono al più grande palcoscenico del motorsport. Come unica formazione tutta al femminile per cinque stagioni, non abbiamo solo preso parte al campionato, ma abbiamo rimodellato la narrazione e lasciato un segno culturale.

8h Bahrain 2023: risultato storico

Dal 2021 ad oggi, un successo è stato ottenuto per le Iron Dames nel Mondiale. Ricordiamo infatti il successo ottenuto in LMGTE Am da Sarah Bovy/Rahel Frey/Michelle Gatting durante la 8h del Bahrain 2023.

Successivamente sono arrivati dei risultati importanti in European Le Mans Series e quest'anno anche nella Michelin Le Mans Cup. Niente più acuti nel FIA WEC, campionato disputato con una Lamborghini Huracan GT3 EVO2 nel 2024 e con una Porsche 992 GT3-R nel 2025.

Michelle Gatting/Celia Martin/Sarah Bovy hanno vinto la 4h Barcellona 2025 valida per l'ELMS, ma poi non sono riuscite a lottare per il titolo finale in classe LMGT3.

Iron Dames - Credits. FIA WEC/DDPI

Non è chiaro se vi sarà una nuova esperienza in Le Mans Cup oppure in ELMS come accaduto negli ultimi anni. Resta da definire parallelamente anche cosa accadrà in casa Iron Lynx, in azione nel FIA WEC 2025 con due Mercedes AMG GT3 EVO.

Iron Dames ha colto tra le ruote coperte almeno una gioia tra FIA WEC, ELMS e Michelin Le Mans Cup oltre ad un risultato anche nella Ligier European Series con Marta Garcia. Nell'ultimo weekend invece è arrivato il titolo per Doriane Pin in F1 Academy dopo la finale di Las Vegas.

Oggi, giovedì 27 novembre, si è chiusa la chance di presentare l'iscrizione nel Mondiale Endurance. Quasi sicuramente, almeno per la classe regina, non vedremo nessuna Porsche come ampiamente detto anche su LiveGP.it durante le ultime settimane.

Luca Pellegrini