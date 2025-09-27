MotoGP | GP Giappone, Sprint: bentornato Bagnaia! Márquez prenota il titolo

L'orologio torna indietro di dodici mesi per ritrovare il Francesco Bagnaia capace di vincere due titoli MotoGP. Tutti i problemi messi alle spalle per il ducatista, che vince la Sprint di Motegi dominando dalla prima all'ultima curva. Con lui sul podio Marc Márquez e Pedro Acosta.

Bagnaia versione 2024, Márquez prepara la festa

Ci sono voluti 17 weekend per vedere Francesco Bagnaia finalmente competitivo come negli ultimi quattro anni. Una rivincita che non ha eguali quella presa dal piemontese nella Sprint di Motegi. Dopo la pole position conquistata nella mattinata giapponese con un crono da capogiro, Bagnaia ha sfruttato la buona partenza per rimanere davanti alla prima curva. Tutto più facile da lì in poi: Pecco ha preso vantaggio con un ritmo insostenibile per il resto della concorrenza, proprio come faceva fino alla fine del 2024. Prima Sprint dell'anno per Bagnaia, che può considerarsi ufficialmente tornato.

Dietro di lui Marc Márquez, a tratti mai in difficoltà come oggi: il #93 ha faticato per la prima metà della Sprint a fermare la sua Desmosedici GP25, rimanendo imbottigliato in 4ª posizione. Tutto è cambiato nell'arco di un paio di tornate: dall'ottavo giro Márquez ha superato sia Mir che Acosta, mangiandoseli in un sol boccone. Seconda posizione e titolo prenotato per il catalano, che dovrà fare 7 punti più del fratello Álex nel Gran Premio di domani.

Acosta a podio, disastro Aprilia

Ha lottato come un leone Pedro Acosta per difendere la seconda posizione nei confronti di Márquez. Niente da fare per il pilota KTM che, complice il problema nelle qualifiche, non ha potuto sfruttare al meglio il potenziale della moto. Rimane un 3° posto prestigioso quello conquistato dallo spagnolo davanti ad un redivivo Joan Mir. Il pilota Honda ha impressionato fin dalle qualifiche e si è difeso egregiamente nei confronti di Márquez per la 3ª piazza. Il ducatista si è infilato all'interno all'ottavo giro del tornantino alla fine del terzo settore, portando Mir leggermente largo. Situazione decisamente più calma dietro: Franco Morbidelli è 5° davanti alla Yamaha di Fabio Quartararo, bravo a resistere agli attacchi di Luca Marini.

Chiudono la zona punti le due Aprilia targate Trackhouse: Raúl Fernández precede il compagno Ai Ogura per il team americano in una giornata disastrosa per il team interno di Noale. Jorge Martín ha innescato una carambola in curva 1 dopo aver valutato male la staccata, centrando in pieno il compagno di squadra Marco Bezzecchi. Nessuna conseguenza per l'italiano, mentre il campione del mondo è attualmente al centro medico. Solo 10° Álex Márquez in un weekend finora complicatissimo per il pilota Gresini Racing.

MotoGP | GP Giappone: i risultati della Sprint

