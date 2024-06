Moto3 | GP Italia, Gara: David Alonso firma la cinquina al Mugello

Il Mugello è stato teatro di un'altra vittoria per David Alonso in Moto3 che, grazie al quattordicesimo posto di Daniel Holgado, consolida la sua leadership in classifica generale. A podio Collin Veijer e Ryusei Yamanaka.

L'incidente di Farioli e Zurutuza e la conseguente bandiera rossa

La gara è partita con David Alonso in testa, seguito da Ivan Ortolá, Collin Veijer e Taiyo Furusato, gli unici tre piloti a riuscire a contenere la velocità del pilota colombiano. La corsa, però, è stata interrotta al terzo giro a causa dell'incidente che ha visto protagonisti Filippo Farioli e Xabi Zurutuza, oltre a Tatsuki Suzuki. Il pilota KTM Ajo, investito dall'italiano, è stato portato in barella al centro medico. Da segnalare il fatto che è sempre stato cosciente, si valuteranno eventuali fratture a seguito del trauma alla schiena. La gara è ripartita, però accorciata ad 11 giri.

David Alonso incontenibile anche al Mugello

David Alonso aveva mostrato un passo incredibile già nelle prove e la pole position del sabato sembrava già il preludio di una gara dominata. In realtà, alla ripartenza, il colombiano non è riuscito a scappare, riuscendo a creare uno strappo tra lui e i suoi inseguitori solo negli ultimi passaggi. Un distacco parzialmente colmato da Collin Veijer negli ultimi 2 giri, che però non è riuscito a tentare l'attacco. Termina terzo Ryusei Yamanaka, al suo primo podio in carriera. A chiudere il gruppo di testa Taiyo Furusato e David Muñoz. Sesto Ivan Ortolà, ripartito dopo la caduta avvenuta all'ultimo giro.

Settimo posto per un ottimo Luca Lunetta, nonostante un contatto con Veijer alla “San Donato” che lo ha costretto al 15° posto per la seconda partenza. Adrian Fernandez, Jacob Roulstone e Matteo Bertelle chiudono la top 10, poi Angel Piqueras e Joel Kelso. Tredicesimo Riccardo Rossi. Termina solo quattordicesimo Daniel Holgado, costretto a scontare due long lap penalty per il contatto in curva 1 con José Antonio Rueda, che ha travolto anche Stefano Nepa. Proprio Rueda, ripartito, è stato l'ultimo a concludere a punti, davanti a Nicola Carraro. Diciannovesimo Filippo Farioli, anche lui costretto a fare due long lap.

Moto3 | GP Italia: i risultati della gara

