F1 | Mercedes svela la livrea della W17: nel segno della tradizione

Chi si aspettava, dopo le immagini teaser, un cambiamento importante o quantomeno significativo nella livrea Mercedes F1 per il 2026 rimarrà deluso. La W17, infatti, che verrà portata in pista da Russell e Antonelli si presenterà molto simile, almeno da un punto di vista estetico, alle sue più recenti progenitrici; il cambiamento, ovviamente, si cela sottopelle.

Grigio e nero la fanno ancora da padroni

Nei giorni scorsi il gruppo di comunicazione di Mercedes aveva portato fuori strada diversi addetti ai lavori, mostrando un'immagine della nuova vettura coperta da un telo interamente verde, in ossequio ai doveri di sponsorship e marketing con il colosso Watsapp. In tanti ci avevano visto un segnale di cambiamento anche nella livrea, con il colore verde a prendersi una buona parte della carrozzeria, magari intrecciato con il verde-acqua di Petronas. Niente di tutto ciò è avvenuto, in realtà, e le Frecce d'Argento rimarranno tali anche nel 2026.

Come negli anni passati, la porzione anteriore della W17 vedrà la prevalenza del grigio argentato classico delle colorazioni Mercedes, che poi andrà a sfumare sempre più nel nero sulla parte posteriore. Da notare le tre strisce bianche all'altezza delle pance laterali, molto probabilmente un richiamo allo sponsor tecnico che da qualche anno veste team e piloti. Da segnalare l'ingresso, nel pool di sponsor, di Microsoft, con il logo in bella evidenza posizionato sull'air scope sopra le teste di Russell e Antonelli. Per i dettagli tecnici della vettura è ancora presto, e rimandiamo alle prime immagini dei test di Barcellona e alla presentazione vera e propria della macchina, che avverrà il 2 febbraio alla presenza dei piloti e di tutto lo stato maggiore del team anglo-tedesco.

Wolff: “Innovazione in ogni ambito”

Sarà un'annata molto importante, quella che ci apprestiamo a vivere, per tuttti i team impegnati in F1. Mercedes, dal canto suo, si troverà finalmente a poter abbandonare un ciclo tecnico mai particolarmente digerito e potrà ripartire da zero per tornare in vetta. Negli ultimi mesi si sono susseguite voci, parole, dichiarazioni che hanno parlato di un grande vantaggio per la scuderia di Brackley derivante dalla power unit; se così sarà, non tarderemo a scoprirlo, anche siamo certi che ancora per tanto tempo le carte di tutti rimarranno coperte. Nel frattempo, il team principal e CEO del team, Toto Wolff, ha voluto indicare il cammino da intraprendere per i propri uomini.

La Formula 1 subirà cambiamenti significativi nel 2026, e siamo pronti a questa transizione. I nuovi regolamenti richiedono innovazione e concentrazione assoluta in ogni ambito delle prestazioni. Il nostro lavoro sulla nuova vettura e lo sviluppo a lungo termine della Power Unit e dei carburanti sostenibili avanzati con Petronas riflette questo approccio. Rilasciare le prime immagini della W17 è semplicemente il passo successivo in questo processo, e rappresenta lo sforzo collettivo e costante dei nostri team di Brixworth e Brackley. Continueremo a spingere con determinazione nei mesi a venire.

Non c'è che dire, la livrea Mercedes per il 2026 è bella ed elegante. Ora non resta che scoprire se la W17 sarà anche veloce, e se potrà permettere a Russell e Antonelli di giocarsi qualcosa di importante in questa prima stagione della nuova era della F1.

