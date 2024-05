WEC | Peugeot pronta per un nuovo test della 9X8

Peugeot si prepara per un nuovo impegno nel FIA World Endurance Championship 2024 con la versione aggiornata della 9X8. Il marchio francese continua lo sviluppo del proprio prototipo in attesa della leggendaria 24h du Mans.

Sono tante le modifiche effettuate dal costruttore transalpino rispetto al passato, guardando dall'esterno anche i meno tecnici possono accorgersi che l'inserimento dell'ala posteriore è solo uno dei cambiamenti apportati rispetto alla 1812km del Qatar.

In Belgio abbiamo avuto modo di parlare più approfonditamente rispetto ad Imola con Nico Mueller, elvetico che ha confidato ai media presenti (tra cui LiveGP.it) le proprie sensazioni in attesa della sfida delle Ardenne.

L'ex pilota DTM ha affermato nel paddock belga:

L'ex alfiere di Audi Sport che dalla passata annata ha iniziato un nuovo cammino con Peugeot ha continuato dicendo:

Purtroppo a Imola non siamo riusciti a esprimerci per un contatto al via. Con sei ore di competizione e dei piloti protagonisti è difficile da comprendere anche se obiettivamente non è semplice affrontare il primo giro con le gomme ancora non in temperatura. Partire davanti è anche importante, evitare la ‘giungla’ nel cuore dello schieramento è sempre più cruciale.

Il sole sembra che sarà uno dei protagonisti in Belgio. Le gomme diventano quindi un tema con Michelin che ha scelto di portare le mescole più morbide insieme alle medie.

Mueller ha concluso il proprio intervento parlando della mancanza di Jean Eric Vergne, impegnato come Stoffel Vandoorne a Berlino per il round tedesco dell'ABB FIA Formula E World Championship

Correre in due e non in tre è differente. Ovviamente per preparare la competizione è più semplice perché c'è una persona in meno da tenere in considerazione. Jev è un ottimo teammate, lavoriamo super bene insieme e per una corsa per ventiquattro ore servono tre persone.