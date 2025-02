WorldSBK | Phillip Island: weekend da hat-trick per Nicolò Bulega, i precedenti

Il weekend concluso questa mattina del WorldSBK ha scritto una pagina importante per il motociclismo italiano. Il ducatista Nicolò Bulega ha disputato un primo round della stagione da incorniciare. Il romagnolo, in sella alla sua Ducati Aruba.it Racing, ha conquistato la vittoria sia nelle Superpole Race che in nelle due manche lunghe sul circuito australiano di Phillip Island. Un fine settimana denominato hat-trick, ed entrando a far parte della storia della categoria. Il pilota italiano ha anche allungato in classifica sugli avversari diretti per la conquista del titolo mondiale.

Nicolò Bulega come Checa, Rea e Bautista

Ottenere un hat-trick nella prima gara della stagione è un traguardo storico, che pochi piloti nella storia recente del WorldSBK sono riusciti a raggiungere. Il primo è Jonathan Rea, il pilota con più titoli nella storia della Superbike, che nel 2016 e nel 2017 conquistò le due gare del sabato e della domenica in sella a Kawasaki. Un altro nome è quello di Carlos Checa, pilota spagnolo che nel 2011 vinse il campionato mondiale e che al primo weekend della stagione a Phillip Island vinse entrambe le manche sulla Ducati targata Althea Racing. Nella storia più recente è ovviamente Álvaro Bautista, capace di ripetere l'impresa in Australia sia nel 2019 che nel 2023. Il fattore comune che hanno queste stagioni è che (2019 a parte, ndr), chiunque abbia vinto tutto a Phillip Island si sia laureato campione del mondo alla fine della stagione.

Il confronto interno con Bautista

La superiorità di Nicolò Bulega in Australia è stata lampante: l'italiano ha ottenuto il miglior tempo in ogni sessione disputata a Phillip Island. La classifica sorride all'ex iridato WorldSSP, che ora vanta 62 punti nella graduatoria. Bulega si deve guardare le spalle dal compagno di box Álvaro Bautista. Il pilota spagnolo, nonostante una strepitosa rimonta dall'undicesimo al secondo posto in Gara 2, è attualmente il primo inseguitore di Bulega in classifica nonostante paghi 26 lunghezze. In terza posizione c'è la terza Ducati di Andrea Iannone. Decisamente più attardato è il campione del mondo in carica Toprak Razgatlıoğlu, che già dopo le tre prime manche dell'anno è a -42 in classifica ma rimane comunque un avversario più che temibile. Il team Aruba.it Racing - Ducati si trova ora di fronte ad un dilemma riguardo le gerarchie interne alla squadra: Bulega è chiaramente il pilota più in forma dei due all'interno del box ufficiale di Borgo Panigale, nonostante Bautista sia chiaramente il più titolato in quanto vanta due allori WorldSBK. Ora la direzione intrapresa dal marchio italiano sembra essere quella di puntare sul #11, prospetto anche decisamente più futuribile di un Bautista ormai a fine corsa e con dei dubbi riguardo anche la stagione 2026, anno in cui debutterà la nuova Ducati Panigale.

Federica Passoni

