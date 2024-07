F1 | Aston Martin, ufficializzato l'arrivo di Enrico Cardile

Il giorno dopo le sue dimissioni dalla Ferrari, Enrico Cardile viene ufficialmente annunciato alla Aston Martin. L'ingegnere toscano, ormai ex direttore tecnico della Scuderia di Maranello, diventa così l'ultimo colpo della campagna acquisti di Lawrence Stroll ed entrerà a far parte del team di Silverstone dal 2025 come Chief Technical Officer.

Cardile in volo da Maranello a Silverstone

L'ufficialità è arrivata subito dopo le dimissioni presentate da Cardile nella giornata di ieri. Enrico aveva chiuso così un rapporto di lavoro durato quasi 20 anni col Cavallino Rampante e che lo ha portato dal Reparto Gran Turismo a condurre la Gestione Sportiva (F1) sotto la tutela di Frederic Vasseur.

Al toscano era stato attribuito il merito di aver riportato la Ferrari a lottare per le vittorie dopo un inizio difficile, con un lavoro che gli era valso il rinnovo della fiducia di Vasseur nonostante le critiche avute per quanto riguarda gli ultimi pacchetti di aggiornamenti sulla SF24.

Tale lavoro però ha reso il suo profilo attraente per gli altri team del paddock, e Lawrence Stroll ha fatto la classifica “offerta che non si può rifiutare”. Di conseguenza, Cardile lascia la Ferrari e si unisce alla Aston Martin che continua a rinforzarsi dopo l'ingaggio dell'ex-Mercedes Andy Cowell come prossimo Group Chief Executive Officer al posto di Martin Whitmarsh.

Credits: Aston Martin F1

Le dichiarazioni in casa Aston Martin

L'arrivo di Enrico Cardile non farà altro che portare un altro asset validissimo per il progetto della casa di Lagonda di vincere il Mondiale nel prossimo futuro. Soddisfatto del suo arrivo ovviamente il grande capo Lawrence Stroll, che nel comunicato stampa rilasciato dalla Aston Martin dichiara:

Voglio dare ad Enrico il benvenuto alla Aston Martin mentre continuiamo a rafforzare la leadership tecnica in vista dei significativi cambiamenti regolamentari del 2026. Sono elettrizzato del fatto che continuiamo ad attrare talenti di livello mondiale nel nostro team. Enrico condivide la mia motivazione a raggiungere il successo in F1 e avrà tutte le risorse disponibile per realizzare quella ambizione. Insieme all'arrivo di Andy Cowell come CEO del Gruppo a ottobre e i leader attuali, stiamo creando un team formidabile.

Contento anche il team principal Mike Krack che evidenzia l'esperienza che Cardile porterà nel loro team da Maranello:

Sono lieto di accogliere Enrico alla Aston Martin. Enrico ha quasi 20 anni di esperienza alla Ferrari e ci offrirà una nuova prospettiva alla nostra strategia tecnica. Questa è una nomina chiave per il team mentre ci avviciniamo alle nuove normative del 2026: un importante passo successivo nel nostro viaggio.

Ultimo ma non ultimo, c'è grande soddisfazione anche per lo stesso Enrico Cardile, che si appresta a cominciare un nuovo capitolo della sua carriera in F1:

Non vedo l'ora di unirmi alla Aston Martin. Le loro ambizioni e desideri sono chiari ed è un'opportunità unica per me di far parte di quel viaggio. Questa è una sfida sia personale che professionale e sono impaziente di lavorare con il team per portare il successo a questo iconico brand.

Andrea Mattavelli