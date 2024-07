F1 | Ferrari, ufficiale la separazione con Enrico Cardile

Dopo le indiscrezioni delle ultime settimane, la storia tra Ferrari e Enrico Cardile è ufficialmente finita. L'ingegnere toscano, Direttore Tecnico della Scuderia per quanto riguarda telaio e aerodinamica, ha presentato infatti le proprie dimissioni e saluta la casa di Maranello con un volo di sola andata per il Regno Unito, dove lo attenderà una nuova avventura al timone della Aston Martin.

La sua area di competenza verrà supervisionata ad interim da Frédéric Vasseur con effetto immediato. Di seguito il comunicato integrale della Scuderia Ferrari postato sui canali social:

La Scuderia Ferrari HP comunica che Enrico Cardile lascia l’azienda e con essa la posizione di Direttore Tecnico Area Chassis. L’ingegnere, in Ferrari da quasi due decenni, ha presentato le sue dimissioni e pertanto, con effetto immediato, l’Area Chassis viene affidata ad interim al Team Principal, Frederic Vasseur. A Enrico Cardile il ringraziamento da parte di tutta la Scuderia Ferrari HP per i tanti anni di costante impegno.

Cardile lascia dopo una vita passata in Rosso

Si chiude dunque un capitolo lungo oltre 20 anni per Cardile: dopo aver iniziato a collaborare con la Ferrari per la sua tesi di laurea in Ingegneria Aerospaziale nel 2002, Enrico ha cominciato a lavorare col Cavallino Rampante nel 2005 nel reparto Gran Turismo.

Dopo i tanti successi registrati con auto quali la 458 Italia GT2 e GT3 o la 488 GT3 e GTE, Cardile nel 2016 è passato in F1 tramite la Gestione Sportiva, lavorando prima come Head Aero Development e Vehicle Project Manager prima di diventare con la nomina di Vasseur il Direttore Tecnico per l'Area Telaio.

Il contributo fornito dall'ingegnere toscano, dopo un inizio difficile per la Ferrari nell'era turbo-ibrida, gli era valso il rinnovo della fiducia da parte di Vasseur per il nuovo ciclo. Il suo profilo è stato però anche ricercato da altre squadre, con Lawrence Stroll che è riuscito a convincerlo ad unirsi ad Aston Martin per il prosieguo della sua carriera.

Credits: Aston Martin F1

Le prossime mosse di Vasseur in attesa di Newey

La Ferrari perde dunque un pezzo pregiato del suo organico, con la partenza di Cardile che lascia un vuoto all'interno della GES. Le sue funzioni sono state assorbite da quelle di Vasseur ad interim, in attesa di sapere come si muoverà il mercato degli ingegneri, il quale ruota attorno alle prossime mosse di Adrian Newey.

Il re degli ingegneri, in uscita dalla Red Bull nel primo trimestre del 2025, è ancora molto conteso dalle scuderie di Formula 1: la Ferrari sembrava essere in vantaggio dopo un “accordo segreto” tra le due parti, ma le ultime voci dal paddock suggeriscono che Newey sia ormai in fase di trattativa avanzata con Aston Martin.

Nulla però sembra essere ancora deciso, in quanto dall'Inghilterra rimbalzano le voci di una visita di Adrian al QG della McLaren. Di certo la sua decisione non verrà resa pubblica prima di settembre, a causa di un vincolo contrattuale stipulato con Red Bull. Fino ad allora, dunque, non ci saranno novità ufficiali ma solo continue voci, in un'estate che si preannuncia rovente per la Ferrari e per l'intera Formula 1.

Andrea Mattavelli