F1 | Aston Martin, cambio ai vertici: Andy Cowell subentra a Martin Whitmarsh

Cambio improvviso al vertice in casa Aston Martin: il team di Formula 1 della casa di Lagonda ha annunciato l'ingaggio dell'ex-motorista Mercedes Andy Cowell come nuovo Group Chief Executive Officer della scuderia di Silverstone. Egli si unirà al team a partire dal 1 ottobre 2024, prendendo il posto di Martin Whitmarsh e facendo rapporto al chairman Lawrence Stroll, che dunque continua la sua “campagna acquisti” dopo essersi già assicurato Enrico Cardile.

La sua impronta sul dominio turbo-ibrido di Mercedes

Per la Aston Martin quello di Andy Cowell rappresenta sicuramente un colpo grosso nel mercato dei tecnici. L'ingegnere britannico classe 1969, membro dell'IMechE e della Royal Academy of Engineering di Londra, ha oltre 25 anni di esperienza in Formula 1, avendo cominciato a lavorare con la Cosworth nel 1998.

Dopo aver contribuito al progetto del motore CK che nel 1999 vinse il GP Europa con la Stewart GP di Johnny Herbert, nel 2000 Andy è passato alla BMW Motorsport per disegnare il motore 2001 che sarebbe stato usato dalla Williams. Dopo un breve ritorno alla Cosworth, nel 2004 Cowell si trasferisce alla Mercedes-Ilmor come Principal Engineer per poi venire promosso a Engineering Director della Mercedes-Benz HPE (High Performance Engines) nel luglio 2008.

Da gennaio 2013, Andy Cowell diventa il Managing Director di Mercedes AMG HPP (High Performance Powertrains) prendendo il posto di Thomas Fluhr, lavorando sulla Power Unit PU106A V6 Hybrid che ha condotto la scuderia di Brackley al dominio dell'era turbo-ibrida con 6 Mondiali Piloti e 6 Mondiali Costruttori vinti dal 2014 al 2020. Quest'ultimo è stato anche l'anno in cui Andy ha lasciato la squadra per perseguire nuove sfide, passando il timone a Hywel Thomas.

Da Brackley a Silverstone per il nuovo capitolo Aston Martin-Honda

La nuova sfida si chiama Aston Martin, dove Andy dovrà provare a guidare il team di Silverstone dal midfield alla lotta per il titolo sfruttando soprattutto i nuovi regolamenti tecnici del 2026 e la partnership con Honda per le power unit che inizierà dal medesimo anno.

Credits: Aston Martin F1

Per Lawrence Stroll, l'ingaggio di Cowell rappresenta un'altra chiara testimonianza di intenti nel portare la Aston Martin a lottare per il titolo mondiale.

Voglio prima di tutto ringraziare Martin che è stato fondamentale nella nostra fase di crescita come business. Negli ultimi 3 anni ha sviluppato il team aiutandolo a raggiungere importanti traguardi, inclusi il rafforzamento della nostra relazione con Honda e la realizzazione del nostro AMR Technology Campus a Silverstone. Sono lieto di dare ad Andy il benvenuto al team in questi tempi cruciali. Con la sua leadership, la partnership con Honda e l'impegno preso dal nostro partner Aramco siamo sulla strada per diventare un team in grado di vincere il Mondiale. Andy ha tutto il mio sostegno e avrà ogni risorsa disponibile per guidarci alla vittoria.

Contento del suo arrivo anche Martin Whitmarsh, che lo “raccomanda” dagli anni in cui i due erano insieme alla Mercedes-Ilmor.

Ho conosciuto Andy per tanti anni e l'ho portato io nel 2004 alla Mercedes, dove poi è diventato Managing Director dal 2013 al 2020 raggiungendo grandissimi successi nel business e nello sport. Sarà un asset incredibile alla Aston Martin e darà un contributo significativo all'esecuzione della nostra strategia da qui in poi. L'arrivo di Andy a ottobre e il completamento della AMR Technology Campus mi permetteranno di fare un passo indietro e di concentrarmi su altri progetti nella mia vita, sapendo che le fondazioni sono state stabilite con un team impressionante che ha una grande visione e impianti molto avanzati per raggiungere il successo in Formula 1.

L'ultimo a parlare è proprio il neoarrivato Andy Cowell, pronto a tornare in F1 dopo 4 anni di pausa per condurre la Aston Martin nel suo percorso verso la trasformazione in top team.

Sono entusiasta di unirmi all'eccitante progetto di Lawrence e non vedo l'ora di cominciare a lavorare con il gruppo talentuoso di persone che è stato assemblato. La Formula 1 è sempre stata la mia passione competitiva: mi unisco alla Aston Martin in un periodo eccitante con l'imminente apertura della AMR Technology Campus e la transizione per il 2026 a works team con i nostri partner strategici di Honda e Aramco.

