IMSA | Rolex 24: Acura #60 inizia la notte in vetta, BMW al top in GT

Acura Meyer Shank Racing w/Curb Agajanian detta il passo con Colin Braun dopo sei ore della Rolex 24 at Daytona, opening round dell'IMSA WeatherTech SportsCar Championship 2025. La vettura #60 si contende la vetta con Porsche, Cadillac e BMW, tutti in contesa per il successo all'inizio della notte.

Avvincente anche la lotta in GTD PRO con la BMW M4 GT3 EVO #1 di Paul Miller Racing che ha messo in discussione il primato delle Ford Mustang GT3. Ferrari, invece, sorride in GTD con Inception Racing ed un ottimo David Fumanelli.

Acura #93 out

Porsche ha tentato di prendere in mano la competizione con Laurens Vanthoor #7 e Kevin Estre #6. Le due 963 ufficiali hanno superato le BMW ufficiali dopo una bella battaglia prima del tramonto che ha segnato il primo colpo di scena della giornata.

L'Acura #93 Meyer Shank Racing del campione in carica NTT IndyCar Series Alex Palou ha infatti dovuto ritirarsi in seguito ad un problema tecnico all'uscita di curva 6. Lo spagnolo ha causato la seconda caution di giornata dopo un lungo periodo in regime di green flag.

Kobayashi regala emozioni

Kamui Kobayuashi, al volante della Cadillac #40 Wayne Taylor Racing, ha sfruttato alla perfezione il traffico per conquistare il primato nella Rolex 24 at Daytona nelle prime ore di buio.

Il giapponese ha beffato Kevin Estre (Porsche #6), francese che ha ripreso virtualmente la leadership dopo un nuovo passaggio in pit road. La coppia si colloca quindi rispettivamente in seconda ed in prima piazza poco prima della terza caution di giornata per rimuovere l'Aston Martin AMR GT3 EVO #44 Magnus Racing ferma in curva 2.

Tutti si sono fermati come da copione ai box in vista della ripartenza ad eccezione della BMW #24 di Raffaele Marciello, fermo ai box proprio prima dell'esposizione della bandiera gialla.

Acura #60 passa Cadillac #31

La Cadillac #31 Whelen Engineering di Earl Bamber ha perso la vetta dopo la ripartenza a favore dell'Acura #60 Meyer Shank Racing di Colin Braun. Il neozelandese ha ceduto all'americano, virtualmente davanti dopo un quarto di gara alla Porsche #7 ufficiale di Felipe Nasr.

Kobayashi con la Cadillac #40 WTR è quarto provvisoriamente con un minimo scarto sulla già citata Cadillac #31 e le due BMW, la #25 avanti alla #24 rispettivamente con Marco Wittmann e Raffaele Marciello in azione.

LMP2, AO Racing si conferma

AO Racing resta al top in LMP2 con P. J. Hyett/Dane Cameron/Christian Rasmussen/Jonny Edgar. Il team americano mantiene la posizione su Mathias Beche/Rodrigo Sales/Benjamin Pedersen/Ben Keating (PR1 Mathiasen Motorsports #52) e George Kurtz/Malthe Jakobsen/Toby Sowery/Colton Herta (CrowdStrike Racing by APR #04), presenti in Top3 nonostante una serie di sanzioni.

BMW mette pressione a Ford?

BMW mette pressione a Ford in GTD PRO dopo sei ore con le due M4 GT3 EVO tarate Paul Miller Racing. Connor De Phillippi ha infatti scavalcato la Ford Mustang #65 di Christopher Mies, l'americano si appresta per gestire la ripartenza davanti alla Chevrolet Corvette Z06 GT3.R #4 ufficiale di Nico Varrone.

L'argentino non si è fermato ai box durante la terza yellow flag. La BMW #48 Paul Miller Racing insegue la Corvette #4, la M4 GT3 EVO ha passato ai box la Corvette #3 e la Ford #65.

Ferrari vs Porsche ed Aston in GTD

David Fumanelli ha portato al comando la Ferrari 296 GT3 #70 Inception Racing in GTD dopo una bella bagarre contro la Porsche 992 GT3-R #120 Wright Motorsport di Ayhancan Guven.

Le due vetture citate sono ancora rispettivamente in prima ed in seconda piazza alla vigilia della ripartenza. Segue nell'ordine Triarsi Competizione Ferrari #021, Korthoff Competition Motors Mercedes #32, Turner Motorsport BMW #96 e Gradient Racing Ford #66.

Luca Pellegrini