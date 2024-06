F1 | GP Austria, Russell vince davanti a Piastri e Sainz. Scintille tra Verstappen e Norris

In una finale caotico, caratterizzato dal duello e conseguente contatto tra Max Verstappen e Lando Norris, a trionfare è George Russell che porta alla Mercedes la prima vittoria stagionale davanti alla McLaren di Oscar Piastri e la Ferrari di Carlos Sainz. Solo P5 per Max Verstappen (penalizzato di 10 secondi), mentre è stata un'altra giornata da dimenticare per Charles Leclerc solo 11° all'arrivo

TRA I DUE LITIGANTI…IL TERZO GODE

In un GP Austria piuttosto soporifero e senza particolare azione ( a parte le concitate fasi del via), a dare spettacolo senza ombra di dubbio è stato Lando Norris. Il pilota inglese, dopo non essere riuscito a contrastare il poleman Verstappen allo start, è stato costante e continuo con il suo ritmo, non mollando mai il tre volte Campione del Mondo, riuscendo ad agganciare la Red Bull a circa 10 giri dal termine. Da questo punto in poi è stata un'atra gara, con l'inglese della McLaren che ha attaccato a più riprese l'amico-nemico nel corso dei giri finali, venendo successivamente a contatto con l'olandese in curva 3, con quest'ultimo piuttosto aggressivo nel proteggere la sua posizione. La conseguenza del contatto è stata una foratura per entrambi con Verstappen che è riuscito a ripartire, mentre per Norris è arrivato un ritiro. A beneficiare della situazione è stato George Russell, scattato dalla terza posizione in griglia, che una volta gestiti gli attacchi del compagno di squadra Hamilton nelle fasi iniziali e il pressing della Ferrari di Carlos Sainz ha dovuto solamente raccogliere l'inaspettato regalo e trionfare per la prima volta in stagione, la seconda in carriera.

BENE SAINZ, MALE LECLERC

Ad approfittare della bagarre tra Norris e Verstappen è stato Carlos Sainz che ha chiuso sul podio un weekend piuttosto complicato per la Ferrari. Nulla ha potuto lo spagnolo nelle fasi finali nel tenere dietro un ottimo Oscar Piastri che, dopo la penalità subita nella giornata di ieri, ha chiuso 2° dietro Russell e con tanti rimpianti vista la dinamica delle fasi finali. Scorrendo la classifica troviamo Lewis Hamilton (4°) davanti a Max Verstappen (5°) e ad un grandissimo Nico Hulkenberg (6°), con Sergio Perez (7°), Kevin Magnussen (8°), Daniel Ricciardo (9°) e Pierre Gasly a chiudere la Top 10. Appena fuori dalla zona punti troviamo Charles Leclerc (11°) che, penalizzato dal contatto al via con Piastri che ha richiesto la sostituzione della sua ala anteriore), è riuscito a recuperare dal fondo dello schieramento nonostante ben 4 pit stop. Dietro al monegasco hanno chiuso Esteban Ocon (12°), Lance Stroll (13°), Yuki Tsunoda (14°), Alexander Albon (15°), Valtteri Bottas (16°), Guanyu Zhou (17°), Fernando Alonso (18°) e Logan Sargeant (19°).

Vincenzo Buonpane