WRC | Rally Portogallo: Sebastien Ogier vince ed entra nella storia

Sébastien Ogier e il navigatore Vincent Landais hanno vinto il Rally del Portogallo, quinto appuntamento del Campionato WRC 2024. Ogier in Portogallo scrive la storia: per lui sono sei i successi in terra lusitana e questo costituisce un ritocco ai numeri da record di un'altra leggenda del Rally, Markku Alen.

La sintesi

Ogier raccoglie la vittoria numero sessanta in carriera, gestendo con calma le posizioni di partenza e le sfortune altrui. Il venerdì ha fatto capolino nelle prime posizioni, poi il sabato ha lottato con Ott Tanak per il comando. Quando l'estone ha dovuto rallentare per una foratura (mattinata del sabato), Sebastien ha costruito quel vantaggio cronometrico che ha consentito la vittoria oggi. Vittoria significativa per Toyota Gazoo Racing, che globalmente in Portogallo ha visto errori (Kalle Rovanpera), ritiri (Takamoto Katsuta) o poca competitività (Elfyn Evans) dai quattro piloti schierati.

"Non avevo nulla contro il fatto di essere alla pari con Markku Alén. È una leggenda, ma da molti anni sento dire 'quando batterai questo record?' Non è stato un fine settimana eccezionale per tutta la squadra, ma per noi è stato un buon rally e sono contento che abbiamo potuto portare a casa dei punti". (Sebastien Ogier)

In ottica campionato Evans subisce un rallentamento, amplificato dal surriscaldamento del motore avvenuto in mattinata, che l'ha estromesso dalla corsa per punti pesanti. In ogni caso, con Ogier salgono sul podio Ott Tanak (secondo) e Therry Neuville (terzo). Tanak ha raccolto punti importanti per un rilancio nella corsa al Titolo, mentre Neuville ha raccolto punti importantissimi soprattutto nella Special Sunday (secondo posto) e la vittoria nella Power Stage domenicale.

Il belga, leader del Mondiale già all'arrivo in Portogallo, ha dovuto fare da apripista nelle prime fasi e questo lo ha rallentato parecchio nei confronti degli avversari. Rimasto comunque vicino ai primi il venerdì, ha poi sfruttato i ritiri di chi aveva sbagliato davanti a lui. Quarto Adrien Fourmaux e quinto Dani Sordo, perfetto uomo squadra in casa Hyundai.

Classifiche

Neuville comanda ora in classifica con 110 punti contro gli 86 di Evans e i 79 di Tanak. Hyundai Motorsport passa Toyota Gazoo Racing nel Costruttori: 219 punti contro 215. In terza piazza troviamo M-Sport Ford a 116 punti.

Luca Colombo