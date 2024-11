F1 | GP Qatar, Leclerc: "Tutto chiarito con Sainz. Lavorando insieme possiamo vincere"

Parola ai piloti per la conferenza stampa alla vigilia del GP del Qatar, la penultima di questa stagione di F1 2024. Weekend cruciale per il titolo costruttori con la sfida McLaren-Ferrari, di cui ha parlato ai microfoni Charles Leclerc. Oltre al pilota Ferrari, tra i protagonisti presente anche Sergio Perez, reduce ancora una volta da un weekend negativo.

Leclerc: “Lavorando di squadra possiamo vincere”

Inizia la conferenza stampa con Leclerc, che inevitabilmente si trova a dover rispondere a domande su quanto successo a Las Vegas e sul rapporto con il compagno di squadra, Carlos Sainz.

Non voglio tornare a quello che è accaduto a Las Vegas. Qualunque cosa sia successa ne abbiamo discusso e tutto è stato chiarito con Carlos. A volte le cose non vanno come vorremmo, ma è importante parlarne. È a beneficio di entrambi l’opportunità di vincere il costruttori e abbiamo bisogno l’uno dell’altra. Lavorando di squadra forse possiamo vincere.

Un “forse” che lascia il beneficio del dubbio sulla lotta al titolo costruttori. Se dopo il GP di Las Vegas Ferrari ha guadagnato punti, già questo appuntamento qatariota può spostare la bilancia sul team di Maranello o definitivamente su una McLaren alla ricerca di riscatto dopo un weekend incolore.

Realisticamente sarà un weekend difficile per noi, ma c’è anche la Sprint e, se metteremo tutto assieme, potrà fare la differenza. Anche se sulla carta non sembra il nostro circuito favorito. È stata una stagione positiva e stiamo andando nella giusta direzione. Rispetto all'anno precedente abbiamo massimizzato i punti e ridotto al minimo le sconfitte.

Gasly: “Fiducia per il sesto posto”

A parlare è anche Pierre Gasly, reduce - dopo il podio a Interlagos - da una qualifica che ha fatto saltare il banco grazie alla sua P3, poi vanificata da un problema al motore in gara.

Gli ultimi weekend ci hanno mostrato in una condizione migliore, siamo riusciti a trovare una buona situazione. A Las Vegas c’erano condizioni particolari, nel Q3 abbiamo messo tutto insieme. È stato un grande successo se guardiamo al Bahrain. L’inizio del 2024 è stato deludente, però il team ha individuato i punti deboli e dato una svolta alla stagione risolvendo i problemi. Ci sono stati tanti cambiamenti e c'è entusiasmo nel team.

Per questo Gasly e Alpine non si dicono sconfitti nella lotta al sesto posto nella classifica costruttori, come dichiarato dal francese stesso.

Possiamo avere fiducia per il sesto posto in campionato, Haas e AlphaTauri sono competitive, sarà una battaglia serrata ma entusiasmante. C'è tanta strada da fare, ma iniziamo a ridurre il gap per lottare più costantemente nelle prime dieci posizioni.

Perez: “Se il team ha prolungato il contratto ci sarà un motivo”

Principale protagonista del secondo gruppo di piloti è stato, inevitabilmente, Sergio Perez. Consapevole della sua situazione, sia dentro che fuori la pista, ha analizzato le difficoltà che continuano ad emergere.

L’inizio del 2024 è stato positivo, ma appena tornati in Europa la nostra stagione ha avuto una svolta negativa. Ci siamo un po’ persi e abbiamo perso punti. Ma le cose vanno così; siamo ottimisti e guardiamo con fiducia al prossimo anno. Come posso spiegare ai fan perché ho sofferto così quest’anno? Credo sia difficile per chi non fa parte del team e per chi non vive il team quotidianamente. Non sono riuscito ad estrarre il 100% del potenziale della vettura.

Crediti foto: media pool Red Bull

“Il team ha tutte le informazioni e se ha prolungato il contratto ci sarà un motivo”, ha inoltre dichiarato il messicano che però è chiamato a dare una risposta a Red Bull, tifosi e appassionati. Con l’assetto della RB20 più vicino alla modaliità ottimale, e la pista di Losail a loro favorevole, Perez è chiamato a ottenere buoni risultati.

Albon: “Dura per il team, ma il lavoro fatto dimostra la forza e l’impegno”

A prendere la parola in questo secondo gruppo anche Alexander Albon, che ha offerto la sua prospettiva sul momento del team Williams, alle prese con importanti straordinari.

Dura per i meccanici e chi lavora in fabbrica. Ci sono stati incidenti non sempre per causa nostra, ma alla fine il lavoro fatto dimostra la forza e l’impegno della Williams. Abbiamo avuto un periodo difficile e le cose non sono così brutte come può apparire dall’esterno. Un 2024 di promesse disattese? In parte sì, lo scorso anno eravamo settimi nel Costruttori mentre quest’anno ci siamo trovati a inseguire fin dalla prima gara. Ci sono stati problemi di peso della vettura e abbiamo portato solo un aggiornamento sostanzioso.

Appuntamento in pista con le FP1, domani alle ore 14:30. Leggi l'articolo dedicato a tutte le info e gli orari del weekend a Losail.

Anna Botton