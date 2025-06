MotoGP | GP Italia, Sprint: Márquez vince anche "senza" launch control

Nemmeno un problema pochi millesimi prima della partenza ha fermato questo Marc Márquez. Lo spagnolo si prende la Sprint del Gran Premio d'Italia MotoGP davanti al fratello Álex e a Francesco Bagnaia, decisamente meno competitivo rispetto ai compagni di marca.

Bagnaia ci spera dalla partenza, ma non basta

Francesco Bagnaia ci aveva sperato: la partenza del Mugello gli aveva sorriso, visto il problema alla Desmosedici del compagno Marc Márquez. Solo una volta che il #93 ha cercato il limitatore prima dello spegnimento del semaforo, si è accorto di non aver inserito il launch control. Márquez ha dovuto togliere la mano destra dall'acceleratore, perdendo decimi di secondo importanti: di fatto, il leader del campionato è partito più tardi rispetto agli avversari.

Poco importa, vista la supremazia dell'otto volte iridato in questo campionato. Márquez ci ha messo pochi giri per riprendere la testa della corsa. A Bagnaia non ha funzionato la tattica della fuga, dato che è stato ripreso subito dai fratelli Márquez. Il torinese ha cercato di mantenere la testa della corsa, ma ha dovuto cedere in primis ad Álex Márquez dopo uno scambio di sorpassi. Terza posizione per l'italiano, che sicuramente si è comportato meglio rispetto alle ultime uscite.

Viñales precede la tripletta di italiani

KTM, che ha visto la coppia di moto ufficiali cadere nel corso del primo passaggio, ha comunque portato a casa un risultato di ottimo livello grazie a Maverick Viñales. Lo spagnolo ha sfiorato il podio nella Sprint del Mugello, visto che negli ultimi giri sembrava molto vicino al codone della moto di Bagnaia. Dietro di lui ci sono ben tre piloti italiani: Fabio Di Giannantonio ha ottenuto la 5ª posizione al termine di una Sprint combattuta soprattutto con il compagno di squadra Franco Morbidelli (7°). Tra i due piloti Pertamina Enduro VR46 Racing Team si è piazzato Marco Bezzecchi in sella all'Aprilia RS-GP. Il pilota di Rimini ha anche sofferto la rottura dell'aletta sinistra in un contatto con Pedro Acosta nelle prime fasi, il che ha sicuramente inficiato la sua prestazione nella prima gara del weekend.

A chiudere la zona punti i due spagnoli Raúl Fernández e Fermín Aldeguer, che nella mattinata hanno passato brillantemente il taglio del Q1. Fernández riesce finalmente a portare a termine una gara convincente all'ottava posizione davanti al rookie di Gresini Racing. Decima posizione per Fabio Quartararo, che ha faticato moltissimo durante la Sprint ed è stato passato da diversi piloti sul dritto nonostante partisse dalla 4ª posizione sulla griglia di partenza. Undicesima posizione per Enea Bastianini. Tra i ritirati anche Johann Zarco, coinvolto in un incidente alla San Donato con Brad Binder.

MotoGP | GP Italia: i risultati della Sprint

Valentino Aggio

